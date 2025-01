San Miniato impone la legge della capolista: sconfitta per la BC Servizi Arezzo

La Patrie Etrusca San Miniato – BC Servizi Arezzo 85-72

Parziali: 17-17; 53-30; 64-46

La Patrie Etrusca San Miniato: Malvolti 1, Ermelani, Caglio 18, Metsla 6, Menconi 4, Scardigli 3, Penco 2, Re 15, Marrocchi, Granchi 1, Ndour 16, Cravero 19. All. Martelloni; Ass. Menconi.

BC Servizi Arezzo: Toia 11, Nica, Iannicelli 3, Dal Pos 13, Buzzone 12, Lemmi 7, Prenga 4, Vagnuzzi 4, Kader 9, Terrosi, Bischetti 9. All. Fioravanti; Ass. Liberto.

La BC Servizi Arezzo esce sconfitta dal campo della capolista La Patrie Etrusca San Miniato, che conferma le sue qualità tecniche e fisiche dominando anche questa sfida di regular season.

Gli amaranto, guidati da coach Fioravanti, partono con grinta e chiudono il primo quarto in perfetto equilibrio sul 17-17, rispondendo colpo su colpo alla determinazione dei padroni di casa. A spezzare la partita, però, è il secondo quarto: San Miniato, trascinata dalle sette triple realizzate in dieci minuti (di cui quattro firmate da uno scatenato Cravero), infligge un parziale di 36-13 che mette in seria difficoltà la difesa aretina e indirizza l’incontro. Si va all’intervallo con i pisani avanti 53-30.

Nonostante un tentativo di reazione nel terzo quarto, che vede la BC Servizi limitare gli avversari a soli 11 punti e recuperare cinque lunghezze, la rimonta non si concretizza. L’ultimo quarto scorre senza grandi sorprese: San Miniato gestisce il vantaggio e, grazie ai contributi decisivi di Caglio, Re e Ndour, chiude la gara sull’85-72, lasciando alla squadra amaranto poco margine per sognare il colpo esterno.

Per la BC Servizi Arezzo ora è fondamentale voltare subito pagina: mercoledì alle 21, al Palasport Estra, arriva il Castelfiorentino, reduce da una vittoria a sorpresa contro il Costone Siena. Gli amaranto hanno bisogno di due punti per restare in corsa nella lotta per i primi sei posti, che garantiscono la permanenza diretta in categoria.