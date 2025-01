Benvenuti all’oroscopo più spietato e tagliente del 26 gennaio, dove le stelle non solo parlano, ma giudicano. Se cercavate conforto o speranze di gloria, sappiate che avete sbagliato posto. Qui troverete solo verità pungenti e frecciatine cosmiche, perché diciamocelo: le stelle oggi sono di pessimo umore e non hanno paura di dirvelo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sarai inarrestabile… come un carro armato su un campo minato. Peccato che la tua “sincerità brutale” potrebbe farti guadagnare qualche nemico in più. Ma tranquillo, a te piacciono le sfide, no?

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi la tua proverbiale testardaggine raggiunge nuovi livelli: insisterai anche quando tutti gli altri avranno già abbandonato la nave. Ottimo, almeno affonderai con stile.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sarai come sempre il re o la regina della chiacchiera, ma ricorda che non tutte le conversazioni richiedono la tua opinione non richiesta. La buona notizia? Qualcuno riderà delle tue battute. La cattiva? Rideranno di te, non con te.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi ti sentirai un po’ troppo sensibile, come un Wi-Fi che prende ogni segnale (anche quelli che non ti riguardano). Ma non preoccuparti, perché il tuo dramma personale è sempre uno spettacolo che gli altri adorano non guardare.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

La tua voglia di essere al centro dell’attenzione sarà incontenibile oggi. Peccato che qualcuno potrebbe farti notare che non sei il sole e che il mondo non ruota intorno a te. Preparati a un reality check non richiesto.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi tenterai di organizzare anche l’universo, ma spoiler: il caos non vuole essere sistemato, e neanche le persone intorno a te. Prova a rilassarti… o almeno fingi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Farai di tutto per evitare i conflitti, ma finirai coinvolto in ogni discussione possibile. Una giornata all’insegna dell’equilibrio… o meglio, di te che perdi l’equilibrio cercando di piacere a tutti.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sarai più misterioso del solito, ma attenzione: fare la figura del “profondo e incompreso” funziona solo nei film. Nella vita reale, le persone si stufano in fretta.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi ti porterà a prendere decisioni impulsive. Tipo prenotare un viaggio o dire “sì” a qualcosa che non hai capito. Buona fortuna, ne avrai bisogno.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi sarai il solito stacanovista, ma ricorda: vivere per lavorare è fuori moda. Chissà, magari potresti scoprire che prendersi una pausa non è un peccato mortale. Spoiler: non crolla tutto senza di te.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sarai l’amico eccentrico che “vede il mondo in modo diverso”. Peccato che il mondo non abbia chiesto il tuo parere. Ma tranquillo, continua pure con le tue teorie strampalate: qualcuno potrebbe trovarti affascinante… o strano.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi nuoterai nelle acque profonde dei tuoi sogni. Peccato che la realtà ti tirerà a riva con forza. La buona notizia? Almeno smetterai di vivere con la testa tra le nuvole. Per cinque minuti.

Buona fortuna, ne avrete tutti bisogno. 😉