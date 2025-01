Benvenuti nel magico caos del 24 gennaio 2025! Le stelle oggi sono piene di contraddizioni, un po’ come il tuo armadio: tutto sembra utile, ma niente si abbina davvero. Prepara il tuo miglior sorriso sarcastico e affronta la giornata con stile… o almeno con caffeina.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei un vulcano di idee, peccato che molte siano pronte a esplodere nel momento sbagliato. Prima di lanciarti in un’impresa eroica (o stupida), chiediti: è davvero necessario o stai solo cercando guai per sport?

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, oggi sembri una roccia: immobile e inamovibile. Ma ricordati che a volte spostarsi di un centimetro può cambiare la prospettiva. Non aspettarti che il mondo si adatti a te: muovi quel sedere testardo e fai la tua parte.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sempre multitasking, oggi sei così dispersivo che potresti dimenticare persino il tuo nome. Prova a focalizzarti su una cosa per più di cinque minuti, Gemelli: la gente potrebbe iniziare a prenderti sul serio.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La tua emotività oggi è come una diga sul punto di crollare. Ma fermati un attimo: davvero vuoi riversare tutto su chi ti sta vicino? Respirare e contare fino a dieci non risolve i problemi, ma evita i drammi inutili.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vuoi essere il re della giungla, ma rischi di trovarti a comandare su un deserto. Il tuo ego ha bisogno di attenzioni, ma non tutte le battaglie valgono la tua energia. Scegli con cura dove ruggire.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua voglia di perfezione oggi ti fa sembrare un esaminatore severo, persino con te stesso. Ma sai che c’è? Anche il caos ha il suo fascino. Lascialo fluire e scopri che il mondo non crolla se una virgola è fuori posto.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sempre indeciso, oggi rischi di perdere tempo a pesare opzioni che non cambieranno nulla. Il consiglio del giorno? Scegli a caso. Sì, proprio così. A volte la spontaneità è l’equilibrio migliore.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei più misterioso di una puntata di un thriller complicato. Ma chi ti sta vicino non ha voglia di fare il detective, Scorpione. Una parola chiara potrebbe evitare malintesi… e drammi di cui nemmeno tu hai voglia.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sei in cerca di avventura, ma oggi potresti trovare solo un traffico da ore di punta. Accetta che non tutte le giornate sono epiche, Sagittario. A volte, il viaggio più importante è quello per raggiungere il divano.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sempre con la testa sul lavoro, oggi rischi di perdere di vista ciò che conta davvero. Capricorno, ricordati che anche le macchine si fermano per manutenzione. Concediti una pausa prima che sia il tuo sistema a farlo forzatamente.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

La tua eccentricità oggi è ai massimi storici: fantastico, ma non tutti riescono a seguirti. Fai un favore al mondo e prova a spiegare cosa stai pensando… o almeno a fingere che ci sia un piano dietro la follia.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Dolce Pesci, oggi sei un poeta perso nel caos di una giornata grigia. Ma sai che c’è? La tua immaginazione può colorare anche il peggiore dei lunedì. Usa la tua fantasia per creare magia, ma occhio a non perderti nel sogno.