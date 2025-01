La memoria e il grasso addominale

FRUTTA e SNIFF OLFATTIVO

Prendete un foglio bianco, in un solo minuto scrivete tutti i nomi di frutti che ricordate.

Non un minuto di più, solo in un minuto.

Se riuscite a scrivere sopra a 8 tipi di frutta, il test è ottimo.

Tra 5 e 8, test scarso.

Sotto 5 il test è insufficiente.

Questo test valuta la fluidità verbale, il linguaggio e la memoria semantica. Evidenzia difficoltà a “trovare” le parole, lentezza nel linguaggio, non avere il ricordo di eventi e di persone.

Certo esistono esami e indagini diagnostiche più professionali, ma il test della fluidità verbale può essere un segno, da approfondire in sedi professionali neurologiche per prevenire il decadimento cognitivo.

Un altro test:

avete notato una vostra eventuale variazione nella percezione di odori, profumi negli ultimi tempi rispetto al passato?

Ora passiamo al motivo scientifico di scelta di questi due prove pratiche.

NEURONI e ADIPOCITI

Le cellule del cervello sono i neuroni, cellule perenni possono durare per tutta la nostra vita.

Gli adipociti sono le cellule del tessuto adiposo, sono cellule perenni, possono durare per decenni. Gli adipociti si possono formare con molta più rapidità rispetto ai neuroni. Entrambe si formano dalle cellule staminali, cellule progenitrici, prodotte nel midollo osseo.

C’è uno stretto legame tra i neuroni del cervello e gli adipociti del grasso. Il rapporto tra il cervello e la massa grassa corporea è un argomento sempre più attuale nella ricerca scientifica mondiale.

Cioè più grasso abbiamo e più i nostri neuroni rischiano.

NEURO INFIAMMAZIONE

Gli adipociti del grasso addominale producono proteine infiammatorie (in sigla scientifica TNF-alfa, IL-1, IL- 6: CITOCHINE).

Queste passano dal grasso nel sangue e arrivano al cervello dove producono la neuro infiammazione (infiammazione del cervello), che procura decadimento cognitivo, perdita di memoria e di capacità olfattiva.

Il grasso addominale causa uno stato di insulino resistenza cerebrale che porta ad un ridotto metabolismo del glucosio cerebrale in precise aeree cerebrali, con la conseguenza di avere perdita di memoria, decadimento cerebrale, perdita di capacità olfattiva.

Si può valutare la esistenza di uno personale stato di insulino resistenza con il rapporto tra glicemia ed insulina, chiamato indice H.O.M.A., ciascuno può conoscerlo. Si può calcolare il personale stato di insulino resistenza con induce HOMA: glicemia X insulina / 405. Se si ottiene un valore superiore a 3 siamo in insulino resistenza. Da elimare per non cadere nel diabete mellito tipo 2.

CHE FARE SUBITO ?

Se avete ottenuto un test insufficiente sul numero dei frutti scritti in un minuto, se avete un accumulo di massa grassa addominale, se avete una riduzione olfattiva degli odori e profumi, se avete glicemia ed insulina elevata nel sangue con stato di insulino resistenza…

occorre agire subito per prevenire il decadimento cognitivo cerebrale. Rimuovendo le cause.