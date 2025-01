Il 21 gennaio 2025 è arrivato e, come ogni altro giorno, le stelle sono pronte a offrirvi un bel mix di caos e incomprensioni cosmiche. Ma non temete, oggi sarò io a guidarvi con sarcasmo e un pizzico di cattiveria. Vediamo cosa riserva l’universo a ciascun segno!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei più determinato che mai, ma rischi di tirarti dietro tutto e tutti senza rendertene conto. Consiglio tagliente: La determinazione va bene, ma a volte è necessario fare una pausa e guardarsi intorno. Non sei l’unico sulla strada.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi ti senti particolarmente zen, ma il mondo intorno a te sembra un tornado. Nota ironica: Va bene mantenere la calma, ma se non ti sposti nemmeno quando ti travolgono, diventi parte del problema.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei talmente preso a parlare di te stesso che nemmeno ti accorgi di quanto gli altri stiano cercando una via di fuga. Provocazione del giorno: Ogni tanto, smetti di essere l’attore principale e lascia che qualcun altro prenda il palco.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Le tue emozioni oggi sono in un turbine, ma non tutti sono pronti a salire sulla giostra. Suggerimento cinico: Non tutte le persone sono lì per ascoltare i tuoi drammi. A volte, una buona risata è la miglior terapia.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi ti senti il re della scena, ma gli altri ti guardano come se fossi una comparsa. Verità scomoda: La vera grandezza non è urlata, è silenziosa. La modestia può fare miracoli.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua necessità di controllo oggi raggiunge livelli da supereroe, ma rischi di sembrare solo un maniaco del dettaglio. Nota tagliente: Non tutto può essere perfetto. Impara a lasciare andare ogni tanto, o finirai per impazzire.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei indeciso come al solito, ma stavolta sembra che nessuno abbia il tempo di aspettare la tua decisione. Consiglio ironico: Ti servirà una moneta per prendere una decisione, e per il bene di tutti, usa una mano e non un pensiero filosofico.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei così intenso che sembri pronto a far esplodere il mondo con la tua energia. Suggerimento provocatorio: Non tutti vogliono essere investiti dalla tua tempesta emotiva. Ogni tanto, ridimensionati.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi hai voglia di correre via da tutto, ma il problema è che non sai nemmeno dove andare. Nota pungente: A volte la fuga non è la soluzione. Affronta le cose di petto, anche se non è quello che preferisci fare.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi lavori come un robot senza neppure chiederti se ne vale la pena. Verità amara: Lavorare è importante, ma non dimenticare che la vita è più di un lavoro. Fermati a vivere, ogni tanto.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Le tue idee sono talmente avanti che nemmeno il Wi-Fi riesce a tenere il passo. Consiglio ironico: Essere un genio è fantastico, ma se nessuno ti segue, forse è il caso di rivedere il piano.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi ti senti un po’ più fragile del solito, ma non preoccuparti, il mondo è pieno di persone che non capiscono. Verità crudele: La sensibilità va bene, ma ogni tanto anche tu devi affrontare la realtà. Non sempre piangere risolve le cose.