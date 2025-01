Weekend amaranto: risultati del settore giovanile (18-19 Gennaio)

Primavera 4 | Arezzo – Campobasso 2-0

Con una formazione ridotta all’osso a causa di assenze e convocazioni in prima squadra, l’Arezzo ha conquistato una vittoria meritata contro il Campobasso. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di Mister Bricca hanno dominato nella ripresa. Celli, su assist di Sussi, ha sbloccato il match al 18’, e Camerini ha chiuso i giochi al 45’. Prestazione di carattere, che sottolinea la forza del gruppo.

Under 17 | Arezzo – Latina 1-2

Nonostante un avvio promettente con il gol di Fiacchini al 16’, l’Arezzo si è dovuto arrendere a un Latina più cinico. Gli ospiti hanno pareggiato nel primo tempo e trovato il gol vittoria nel finale della prima frazione. Malgrado le tante occasioni e una ripresa giocata in inferiorità numerica per l’espulsione di Nugnes, gli amaranto non sono riusciti a ribaltare il risultato.

Under 16 | Legnago – Arezzo 1-1

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. L’Arezzo ha creato molte occasioni, ma ha pagato un errore difensivo che ha permesso al Legnago di andare in vantaggio. Nella ripresa, Dallagan ha firmato il pareggio, ma la superiorità amaranto non è bastata per trovare il gol vittoria.

Under 15 | Arezzo – Latina 4-1

Vittoria netta per gli amaranto, che hanno dominato il match. Peruzzi e Casamenti hanno messo al sicuro il risultato nel primo tempo, mentre Moschino ha chiuso i conti nella ripresa. Una prestazione brillante che dimostra la solidità e il talento di questo gruppo.

Under 14 PRO | Carrarese – Arezzo 1-1

In un match condizionato da due rigori dubbi, l’Arezzo ha mostrato carattere contro un’avversaria fisica e aggressiva. Dopo essere andati sotto nel primo tempo, gli amaranto hanno trovato il pari nel finale grazie a un rigore trasformato da Balsimini. Un punto che sta stretto, considerando le numerose occasioni create.