Jovanotti superospite a Sanremo e un concerto unico per ciclisti

l Festival di Sanremo 2025 svela il suo primo superospite: sarà Jovanotti ad esibirsi nella serata inaugurale di martedì 11 febbraio. L’annuncio è stato dato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, durante il Tg1.

In collegamento, il cantante ha scherzato fingendo di credere di essere stato invitato al Festival di Castrocaro. L’artista, che ha recentemente annunciato un nuovo tour dopo l’incidente e la convalescenza, ha rivelato una novità particolare: una delle date sarà dedicata esclusivamente ai ciclisti.

Il bike concert di Jovanotti: data e dettagli

La data da segnare è il 26 luglio 2025, quando Jovanotti terrà un concerto unico ai Laghi di Fusine, a Tarvisio (Udine), nell’ambito del No Borders Music Festival, giunto al trentesimo anniversario. Sarà un evento riservato a chi raggiungerà la location in bicicletta, con 5mila biglietti disponibili.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai ciclisti: non saranno ammessi altri mezzi né pedoni. Gli organizzatori offriranno percorsi con diversi livelli di difficoltà per raggiungere l’area, dove lo spettacolo inizierà alle 14, lasciando tutta la mattina per arrivare sotto il palco.

Con questa iniziativa, Lorenzo Cherubini conferma la sua passione per le due ruote e il suo impegno per eventi sostenibili, pronti a conquistare un pubblico unico e appassionato.