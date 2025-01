Arezzo Città del Natale: il consigliere Menchetti chiede soluzioni per traffico e gestione dei parcheggi

La manifestazione Arezzo Città del Natale, giunta alla sua nona edizione, continua a richiamare notorietà e un consistente flusso turistico. Tuttavia, secondo il consigliere comunale Michele Menchetti, permangono problematiche significative legate al traffico e alla gestione dei trasporti durante l’evento.

In un’interrogazione depositata al Consiglio Comunale, Menchetti evidenzia come nei giorni di maggiore affluenza “l’intera città entra in una bolla di disagio”, limitando la libertà di movimento dei cittadini sia con mezzi pubblici che privati. “La stagione invernale, inoltre, non favorisce l’uso di mezzi alternativi come le biciclette”, sottolinea.

Tra i punti critici, il consigliere menziona la scarsa presenza percepita della polizia municipale nei momenti di maggiore necessità, il parcheggio selvaggio, e l’organizzazione insufficiente delle aree sosta, come in via Pietri, dove il divieto di sosta su un lato della strada non impedisce il parcheggio sui marciapiedi dall’altro lato. Situazioni simili si riscontrano in via Buonconte da Montefeltro e viale Santa Margherita, che diventano “strade da slalom fra autovetture ovunque, anche nelle proprietà dei residenti”.

Menchetti propone interventi concreti per migliorare l’esperienza dell’evento e la vivibilità della città:

Organizzare meglio il parcheggio Tarlati, limitando l’accesso alle auto e delimitando gli spazi riservati ai camper.

Implementare prenotazioni online per i camperisti.

Installare schermi con il conteggio aggiornato in tempo reale dei posti disponibili nei parcheggi multipiano.

Migliorare la sicurezza dei pedoni, in particolare in via Gamurrini.

Garantire un controllo più efficace dell’impianto elettrico, anche alla luce di recenti episodi di rischio per i tecnici.

“La maturità di un evento si misura anche dalla capacità di gestire questi aspetti organizzativi”, conclude il consigliere, auspicando che il decennale della manifestazione possa rappresentare un’occasione per un significativo salto di qualità.

