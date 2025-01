Eccoci al 19 gennaio 2025, un giorno in cui le stelle sembrano essersi divertite a complicarvi le cose, perché perché no? La chiave per affrontare questa giornata? Ridere di voi stessi e non prenderla troppo sul serio. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il destino?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi la tua voglia di comandare supera di gran lunga la tua capacità di ascoltare. Consiglio tagliente: Non tutti vogliono fare quello che dici tu. Prova a essere un leader, non un dittatore.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi sei così lento che sembri in pausa permanente. Nota ironica: Non confondere la tranquillità con l’immobilità. Fai qualcosa, anche solo alzarti dal divano.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua voglia di chiacchierare oggi potrebbe stancare anche un centralinista. Provocazione del giorno: A volte il silenzio è d’oro. Prova a esercitarti, almeno per cinque minuti.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei in modalità “abbracciatore seriale”, ma gli altri non sembrano così entusiasti. Suggerimento cinico: L’affetto è bello, ma a piccole dosi. Non invadere lo spazio vitale degli altri.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vuoi essere al centro dell’attenzione, ma sembri più un meme che un’icona. Verità scomoda: La gloria va conquistata, non imposta. Prova a guadagnarti il rispetto, invece di pretenderlo.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua mania di controllo oggi raggiunge livelli da supercattivo dei film. Nota tagliente: Non puoi pianificare tutto, e oggi te ne accorgerai. Respira, e accetta l’imprevisto come un amico, non come un nemico.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ancora bloccato tra mille opzioni? Ottimo, gli altri hanno già finito quello che tu non hai neanche iniziato. Consiglio ironico: Scegli, anche a caso. Tanto, comunque, non sarà perfetto.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei un libro aperto, ma scritto in una lingua che nessuno capisce. Suggerimento provocatorio: Essere trasparenti non significa essere confusi. Fai chiarezza, per il bene tuo e degli altri.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di esplorare oggi ti porta fuori rotta. Nota pungente: L’avventura è bella, ma non confonderla con l’irresponsabilità. Torna con i piedi per terra, almeno per un po’.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi lavori così tanto che sembri un cyborg. Verità amara: La vita non è solo lavoro. Prenditi un momento per respirare, o il tuo corpo lo farà per te (e non sarà piacevole).

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Le tue idee oggi sono così stravaganti che sembri un artista di strada incompreso. Consiglio ironico: Non tutto deve essere una rivoluzione. A volte un’idea semplice funziona meglio.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei così perso nei tuoi sogni che rischi di camminare contro un palo. Verità crudele: La fantasia è bella, ma ogni tanto devi guardare dove metti i piedi. Concentrati, per favore.