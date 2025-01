Servizio Civile Universale 2024/2025: al via le candidature con Arci Servizio Civile Arezzo

Arci Servizio Civile Arezzo apre ufficialmente le candidature per il Bando di Servizio Civile Universale 2024/2025, un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni pronti a impegnarsi in progetti sociali e a lasciare un segno tangibile nella comunità.

Sono disponibili 47 posti suddivisi in progetti che affrontano temi di grande impatto sociale:

Inclusione sociale e interculturale : supporto all’integrazione dei migranti e all’inclusione di categorie vulnerabili.

: supporto all’integrazione dei migranti e all’inclusione di categorie vulnerabili. Supporto all’autonomia nella disabilità : iniziative per una vita più autonoma e dignitosa per le persone con disabilità.

: iniziative per una vita più autonoma e dignitosa per le persone con disabilità. Sostegno all’infanzia e all’adolescenza : attività educative e ricreative in nidi e centri per minori.

: attività educative e ricreative in nidi e centri per minori. Assistenza agli anziani fragili : progetti contro l’isolamento e per una migliore qualità della vita.

: progetti contro l’isolamento e per una migliore qualità della vita. Promozione dello sport per la comunità: sport come mezzo di inclusione e aggregazione.

Perché partecipare?

Il Servizio Civile è un’esperienza che arricchisce: un anno dedicato agli altri che diventa anche un’occasione di crescita personale e professionale. Si acquisiscono competenze utili per il futuro e si creano legami duraturi.

Dettagli del bando

Durata : 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali.

: 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali. Compenso mensile : €507,30.

: €507,30. Scadenza domande : ore 14:00 del 18 febbraio 2025 .

: ore 14:00 del . Modalità di candidatura: tramite SPID sulla piattaforma online domandaonline.serviziocivile.it.

Posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità (GMO)

Alcuni posti sono dedicati a giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore a 15.000 €). La condizione va dichiarata durante la candidatura, con documentazione da presentare in sede di colloquio.

Contatti e supporto

Per informazioni sui progetti o assistenza nella compilazione della domanda: