La Polizia di Stato intensifica i controlli antidroga: arrestato a Saione un cittadino nigeriano per spaccio

La Polizia di Stato continua con determinazione l’azione di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. Dopo un arresto effettuato il 9 gennaio, la Squadra Mobile di Arezzo ha identificato e fermato un cittadino nigeriano sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto lo scorso lunedì nel quartiere Saione, dove gli agenti hanno notato un uomo muoversi con fare sospetto, avvicinandosi a noti assuntori di droghe. Decidendo di intervenire, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale che ha portato al sequestro di 52 involucri contenenti eroina, 5 involucri di cocaina, e una somma di 770 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita. Complessivamente, sono stati sequestrati 56,04 grammi di eroina e 3,11 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. Dopo le procedure di identificazione, è stato trattenuto presso la Questura in attesa del giudizio direttissimo, che si è svolto ieri. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il sospettato.