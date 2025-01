Il 2025 di All Stars Arezzo Onlus ha preso il via al Bear Wool Volley di Biella

Il 2025 di All Stars Arezzo Onlus ha preso il via con la consueta partecipazione al torneo Bear Wool Volley di Biella. La squadra aretina di pallavolo unificata è scesa in campo nella categoria Special Olympics della ventesima edizione della manifestazione internazionale piemontese dove, a confronto con avversarie provenienti da tutta Italia, è riuscita a centrare un buon quarto posto finale.

Il Bear Wool Volley è oggi tra i più importanti tornei di pallavolo giovanile organizzati in Italia con ben novantasei formazioni iscritte, di cui dodici dall’estero, e con una rinnovata attenzione orientata anche verso l’inclusione. A testimoniarlo è stata la crescente presenza di associazioni nella categoria Special Olympics che si è confermata come uno dei fiori all’occhiello dell’evento per la capacità di unire atleti con disabilità intellettive e atleti partner senza disabilità.

Il percorso di All Stars Arezzo Onlus, allenato da Sara Riccardi, ha preso il via nel girone iniziale con gli incontri con l’ASAD Biella, il Passeportout di Borgosesia e il Super Boys&Girls di Pieve a Nievole, culminati nella finale per il terzo e quarto posto.

Il gruppo aretino era formato da un totale di dieci giocatori e, di questi, alcuni hanno vissuto le emozioni delle prime esperienze sportive in una trasferta di tre giorni in un contesto tanto prestigioso, potendo così godere di un’opportunità di autonomia, integrazione, aggregazione, partecipazione alla vita sociale e valorizzazione delle capacità individuali. Queste finalità sono alla base dell’identità e delle attività di All Stars Arezzo Onlus che, nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi, trova il proprio fondamento nella volontà di affermare il diritto allo sport attraverso l’incontro tra atleti con e senza disabilità.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – commenta Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – che, ancora una volta, hanno testimoniato il valore dello sport come veicolo di inclusione e di autodeterminazione».