Tragedia in crociera: aretina di 70 anni muore per un malore al largo di Barcellona

Tragedia questa notte al largo di Barcellona. Francesca Minucci, 70 anni, residente nel comune di Monterchi, ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in crociera nel Mediterraneo con i familiari.

La donna, ex farmacista in pensione, era in vacanza da alcuni giorni. L’episodio si è verificato nel cuore della notte a bordo della nave, dove la signora Minucci si sarebbe improvvisamente sentita male. Il marito ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Monterchi, dove Francesca Minucci era conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e personale. La donna lascia un ricordo di grande umanità e gentilezza, che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Le autorità stanno completando le procedure necessarie per consentire il rientro della salma in Italia, mentre parenti e amici si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.