Servizio Civile alle Acli: un’opportunità di crescita umana e professionale per giovani dai 18 ai 28 anni

Le Acli di Arezzo hanno aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale, offrendo un’importante occasione formativa e professionale a giovani tra i 18 e i 28 anni. I candidati avranno la possibilità di partecipare a due progetti del programma “Legami di Comunità”, con un impegno di dodici mesi che permette di contribuire attivamente al territorio e sviluppare nuove competenze professionali.

I progetti attivati si concentrano sulla valorizzazione del protagonismo delle comunità locali e sulla creazione di reti solidali e inclusive. I posti disponibili sono quattro, e le candidature dovranno essere presentate entro le 14:00 di martedì 18 febbraio.

I Progetti Disponibili

I due progetti, “Energie di Comunità” e “Reti di Inclusione”, mirano a rispondere ai bisogni del territorio attraverso l’ascolto e l’individuazione di situazioni di fragilità. Nel progetto “Energie di Comunità”, i volontari saranno coinvolti nel rafforzamento delle reti di prossimità e nell’attivazione di servizi innovativi per promuovere lo sviluppo di una conoscenza condivisa dei problemi locali. Il progetto “Reti di Inclusione” si concentrerà sulla creazione di comunità coese, in grado di rispondere a esigenze collettive, con un’attenzione particolare ai gruppi vulnerabili come persone con disabilità, bambini ospedalizzati, e detenuti.

Le attività saranno organizzate in un impegno settimanale di 25 ore, con un rimborso mensile e una fase formativa che inizierà a maggio. I progetti saranno coordinati da Riccardo Sestini e Martina Ferrini, operatori locali di progetto.

Come Candidarsi

Per partecipare, è necessario presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) sul portale del Servizio Civile Nazionale. Maggiori dettagli sui progetti e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito web delle Acli (www.acli.it/servizio-civile). La segreteria delle Acli di Arezzo, in via Guido Monaco, è disponibile per fornire ulteriori informazioni e supporto nella fase di candidatura.

Non perdere questa occasione di crescita personale e professionale!