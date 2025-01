PD, Arezzo2020 e Michele Menchetti: “un decennio di governo cittadino fallimentare, guardiamo al 2025 per la svolta”

Un’amministrazione distante dai cittadini, incapace di rispondere ai loro bisogni e ormai giunta al termine di un decennio senza realizzazioni strategiche o interventi significativi in ambiti cruciali come sicurezza, decoro e politiche sociali. Questo il bilancio tracciato durante la conferenza stampa congiunta dei gruppi consiliari PD, Arezzo2020 e del consigliere Michele Menchetti, tenutasi questa mattina.

“L’Amministrazione comunale manca di peso politico, anche in relazione al governo nazionale,” ha dichiarato il capogruppo PD Donato Caporali. “La localizzazione della stazione AV Medioetruria a Creti, che penalizza fortemente Arezzo, e l’assenza di finanziamenti per la Due Mari sono segnali evidenti di questa inefficacia. Inoltre, i recenti dati del Sole 24 Ore testimoniano un aumento dei reati nel nostro territorio, alimentando un senso crescente di insicurezza, aggravato da una manutenzione urbana carente e dal degrado diffuso.”

Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo2020, ha delineato una visione per il futuro: “Il 2025 rappresenterà l’inizio di un nuovo ciclo per Arezzo. Dopo dieci anni di governo della destra, segnati da immobilismo e promesse mancate, puntiamo a un decennio di luce e rinascita. Le nostre priorità sono sintetizzabili nelle ‘tre S’: sociale, sanità e sicurezza. Serve un Comune protagonista, con servizi sociali rafforzati e un’attenzione maggiore ai più vulnerabili, perché chi soffre maggiormente spesso subisce anche le conseguenze dell’insicurezza. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire servizi sanitari efficienti e azioni concrete, non solo proclami.”

Il consigliere Michele Menchetti ha denunciato la gestione inefficace del patrimonio comunale e l’assenza di una visione strategica da parte dell’Amministrazione: “Abbiamo visto ingenti risorse destinate alle tre fondazioni, con convenzioni rinnovate fino al 2027, ma totale disinteresse per immobili comunali abbandonati come il chiosco di Campo Marte, il palazzo ex Banca d’Italia e la ex scuola materna di Battifolle. Inoltre, l’Anfiteatro è chiuso da luglio 2023. Una città senza guida, con un sindaco più interessato ai viaggi all’estero che ad amministrare.”

Alla conferenza stampa erano presenti anche i consiglieri PD Alessandro Caneschi, Giovanni Donati, Andrea Gallorini, Luciano Ralli e Valentina Vaccari, che hanno confermato l’impegno per un’opposizione costruttiva e per la costruzione di un’alternativa politica in vista delle elezioni del 2025.