Arezzo in festa: un Capodanno diaboliko indimeticabile in piazza Sant’Agostino

Un Capodanno memorabile ha acceso Piazza Sant’Agostino ad Arezzo con un evento straordinario, sold out e carico di emozioni. Migliaia di persone hanno celebrato insieme un “Capodanno Diaboliko”, all’insegna della musica, della cultura e della solidarietà.



Il palco è stato il cuore pulsante della festa, con una straordinaria performance che ha unito tre storici membri della Bandabardò, Finaz, Pacho e Don Bachi, accompagnati dall’energia contagiosa dei Matti delle Giuncaie. Insieme, hanno regalato un tributo speciale a Erriquez e creato una big band che ha fatto cantare e ballare la piazza.

L’inconfondibile stile di Peppe Voltarelli ha aggiunto magia alla serata, mentre le giovani promesse musicali di Arezzo, Brunacci, Eny e Karma, hanno conquistato il pubblico con il loro talento e la loro autenticità. I ritmi trascinanti della Ricover Band e il DJ set di DJ Disca hanno mantenuto alto il ritmo fino a tarda notte.



Il Capodanno non è stato solo musica, ma anche cultura e solidarietà. L’asta dedicata a Diabolik, organizzata in collaborazione con Mario Gomboli e le Edizioni Astorina, ha raccolto oltre 700 euro per il Calcit. Collezionisti da tutta Italia, inclusa una coppia da Ferrara, hanno partecipato con entusiasmo, sottolineando il richiamo unico dell’iniziativa.



Un sentito ringraziamento va a:

Il team Arezzowave , instancabile nel creare magia e connettere il passato glorioso con il presente.

, instancabile nel creare magia e connettere il passato glorioso con il presente. Il Comune di Arezzo , con assessori, funzionari, la Polizia Municipale e la logistica impeccabile coordinata da Aldo Poponcini.

, con assessori, funzionari, la Polizia Municipale e la logistica impeccabile coordinata da Aldo Poponcini. Le forze dell’ordine e i volontari , che hanno garantito la sicurezza e il benessere di tutti.

, che hanno garantito la sicurezza e il benessere di tutti. I ristoratori e sponsor, che hanno reso l’evento ancora più speciale con ospitalità e supporto.



Arezzo ha dimostrato ancora una volta di essere una città che sa vivere e far vivere la musica. Grazie al pubblico, vera anima della serata, per aver reso tutto straordinario.



Il Capodanno Diaboliko 2025 ha riportato in vita lo spirito di eventi iconici come Arezzo Wave, richiamando visitatori da tutta Italia e celebrando la musica live come un linguaggio universale di festa e condivisione.

Arrivederci al prossimo grande evento! Viva Arezzo!

Mauro Valenti