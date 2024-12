Il 30 dicembre: il penultimo giorno dell’anno, quello in cui improvvisamente vi ricordate che non avete mantenuto nemmeno uno dei buoni propositi del 2023. Le stelle, tra uno sbadiglio e l’altro, vi osservano e commentano con sarcasmo. Ecco cosa vi aspetta oggi (sorpresa: niente di serio, come sempre).

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete carichi come molle, pronti a conquistare il mondo… ma non riuscite nemmeno a conquistare un parcheggio al supermercato. Le stelle consigliano di canalizzare l’energia in qualcosa di costruttivo, tipo preparare una lista di scuse per domani, quando arriverete tardi ovunque.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Vi siete svegliati con la voglia di festeggiare, ma non di alzarvi dal letto. Oggi vivrete un conflitto interiore tra la vostra pigrizia e la vostra voglia di abbuffarvi. Le stelle vi dicono che potete fare entrambe le cose, basta spostarvi solo per il cibo

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete in modalità “social butterfly”, pronti a mandare mille messaggi per organizzare qualcosa per domani. Peccato che la metà dei vostri contatti sia in modalità “non disturbare”. Le stelle consigliano di accettare il silenzio come un segno… che nessuno vuole i vostri piani strampalati.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

La nostalgia vi travolge: ripensate a tutto l’anno passato, con la malinconia di un poeta decadente. Peccato che nessuno abbia voglia di sentirvi recitare il vostro monologo drammatico. Le stelle consigliano di scrivere una poesia… e poi buttarla via.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Siete pronti a fare il botto domani, ma oggi non potete fare a meno di raccontare a tutti quanto sarà fantastico il vostro Capodanno. Le stelle vi invitano a essere un po’ più umili: c’è sempre la possibilità che il vostro outfit scintillante finisca macchiato di prosecco.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Avete già pianificato tutto per domani nei minimi dettagli, ma oggi state stressando chiunque con i vostri mille promemoria. Le stelle vi consigliano di rilassarvi: non tutti vivono con l’agenda incorporata. Provate, per una volta, a lasciare qualcosa al caso.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi vi trovate in bilico tra il desiderio di fare qualcosa di speciale e la paura di sbagliare tutto. Le stelle vi ricordano che domani non sarà perfetto, ma questo non vuol dire che non possa essere divertente. Smettete di rimuginare e preparate almeno lo spumante.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete misteriosi e un po’ distaccati, e qualcuno potrebbe fraintenderlo come snobismo. Le stelle consigliano di chiarire le cose, ma sappiamo che non lo farete: vi piace l’idea di essere il protagonista enigmatico della scena.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Vi svegliate con la voglia di avventura, ma l’unica impresa epica di oggi sarà convincere qualcuno a uscire con voi per un aperitivo pre-Capodanno. Le stelle vi invitano a non esagerare: non tutti hanno la vostra energia da maratoneta delle feste.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete concentrati sui dettagli: avete già calcolato quanto tempo ci vorrà per raggiungere il locale di domani e preparato un piano B. Le stelle vi dicono di smettere di fare il manager dell’universo: lasciate che qualcun altro prenda una decisione… forse.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi siete pieni di idee alternative per Capodanno: niente cenoni, niente brindisi classici, solo qualcosa di “diverso”. Peccato che nessuno sembri entusiasta delle vostre proposte. Le stelle consigliano di accettare che, a volte, la tradizione vince.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete in una nuvola di pensieri: avete mille sogni per il 2024 e zero piani concreti. Le stelle vi ricordano che fantasticare è bello, ma almeno un piede nella realtà ogni tanto non guasterebbe. Iniziate a pensare a cosa fare domani… prima che sia troppo tardi.



Conclusione

Il 30 dicembre è il preludio perfetto per il caos del 31. Che voi stiate già facendo il conto alla rovescia o siate ancora indecisi su cosa fare, ricordate: domani sarà solo un altro giorno. Con qualche bollicina in più, ma pur sempre un giorno!