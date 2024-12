Eccoci al 27 dicembre, il giorno perfetto per iniziare a chiedersi perché avete mangiato così tanto, ma ancora troppo presto per fare qualcosa a riguardo. Le stelle sono confuse quanto voi, ma si sono sforzate di dare qualche indicazione… a vostro rischio e pericolo.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Vi svegliate con l’energia di un ghiro in letargo e l’arroganza di chi pensa di poter recuperare la palestra “domani”. Oggi limitatevi a non urlare contro i parenti che vi chiedono del lavoro o della vita amorosa: non se lo meritano… forse.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Avete già calcolato quanti pasti riuscite a fare con gli avanzi? Complimenti, siete il re del riciclo culinario. Peccato che il vostro piano non preveda lasciare niente agli altri. Condividere non uccide, sappiatelo.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi parlate, parlate e parlate, ma nessuno vi ascolta. Non perché siano impegnati, ma perché avete il tono di un influencer che recensisce il panettone vegano. Un consiglio: il silenzio è d’oro, anche per voi.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Vi sentite ancora in clima natalizio e vorreste guardare un altro film di Natale. Peccato che chiunque intorno a voi sia passato alla fase “basta melassa”. Le stelle consigliano di guardarlo da soli, con una tisana e la vostra coperta da consolazione.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il riflesso nello specchio vi ricorda tutte le fette di pandoro che avete divorato. Le stelle vi dicono che va tutto bene, ma voi state già cercando su Google “dieta disintossicante in 24 ore”. Non illudetevi: il karma vi farà inciampare in una lasagna avanzata.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Avete pianificato ogni dettaglio della vostra giornata, ma qualcuno (probabilmente un parente disorganizzato) distruggerà i vostri piani. Accettatelo e provate, per una volta, a godervi il caos. Spoiler: sarà difficile, ma sopravviverete.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vi svegliate con la voglia di fare shopping nei saldi online, ma anche con il senso di colpa del “ho speso troppo a Natale”. Le stelle suggeriscono di comprare solo una cosa: pazienza, perché oggi ne avrete bisogno in abbondanza.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi vi alzate con l’umore di chi si è svegliato con il piede sbagliato, ma voi avete deciso di restarci per principio. Se continuate a spargere veleno, aspettatevi che qualcuno vi risponda per le rime. E no, non sarà educato.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

L’entusiasmo delle feste si è spento, ma non il vostro bisogno di avventura. Peccato che l’unica impresa epica di oggi sarà capire come svuotare la lavastoviglie senza sembrare un eroe greco in crisi.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Avete già ricominciato a lavorare mentalmente, o peggio, fisicamente. Le stelle vi ricordano che non vi daranno una medaglia per aver ignorato le vacanze. Staccate un attimo: non succede nulla se non rispondete a una mail oggi.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi avete idee brillanti su come rendere il mondo un posto migliore… ma solo dopo il caffè. Attenti però: se provate a coinvolgere gli altri nel vostro progetto, verrete ignorati più di un augurio di Natale generico via WhatsApp.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete in modalità “dramma”: qualsiasi cosa accada, la prendete sul personale. Il forno non si accende? È un segno che l’universo vi odia. Le stelle vi consigliano di respirare e ricordare che il mondo non ruota attorno al vostro umore.



Conclusione

Il 27 dicembre è una giornata di transizione, un limbo dove si mescolano malinconie festive e rimorsi calorici. Ricordate: non prendetevela troppo, né con le stelle, né con gli avanzi. C’è sempre domani per sbagliare di nuovo!