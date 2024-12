Benvenuti nell’unico oroscopo che vi dice le cose come stanno, senza filtri né zuccherini natalizi. È il 26 dicembre, quel giorno strano in cui siete troppo pieni di panettone per fare qualcosa di utile, ma troppo carichi di rimorsi per oziare in pace. Vediamo cosa vi riservano le stelle (che, sorpresa: non gliene frega nulla di voi).

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Avete mangiato, bevuto e litigato con almeno tre parenti ieri. Oggi continuate a ruminare rancore come un cammello con il panettone. Le stelle consigliano di evitare discussioni sul “merito del pandoro”: non vincerete.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Il vostro unico obiettivo oggi è finire gli avanzi. Se fosse una competizione olimpica, sareste già sul podio. Attenzione però: il frigorifero è un alleato, non un campo di battaglia. Moderazione è una parola che dovreste googlare.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi vi sentite intellettualmente superiori a chiunque, ma con il cervello impastato di prosecco. Fate meno i filosofi da bar e provate a parlare con qualcuno senza usare parole come “esistenzialismo”. Spoiler: non interesserà comunque.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

La nostalgia delle feste è già iniziata. Avete anche pianto davanti alla pubblicità di un pandoro? Sappiate che nessuno ha voglia di sentirvi lamentare di quanto vi mancherà il Natale… mentre siamo ancora a dicembre.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vi siete autoproclamati re della festa ieri, ma oggi la corona è caduta sotto il divano, accanto alle vostre dignità e buone maniere. Raccoglietele (insieme a quel bicchiere lasciato in bilico).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il caos post-natalizio vi sta uccidendo dentro. Avete già riordinato il soggiorno tre volte e siete tentati di mettere etichette sugli avanzi. Relax: il mondo sopravviverà anche se un tovagliolo rimane fuori posto.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi volete fare pace con tutti, ma sappiate che nessuno è disposto a rinegoziare quella lite sul “miglior panettone artigianale”. In compenso, le stelle vi suggeriscono di stare lontani da discussioni familiari, almeno fino a Capodanno.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete velenosi quanto la glassa di un panettone alchemico. Va bene tenere il muso, ma se continuate a lanciare frecciatine su come “nessuno capisce il vero spirito del Natale”, aspettatevi una risposta uguale e contraria.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi vi sentite avventurieri, ma non ci sono grandi esplorazioni da fare nel raggio del salotto di casa. Le stelle suggeriscono di evitare di proporre una passeggiata “per smaltire”: nessuno vi seguirà, anzi, vi bloccheranno il telefono.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Avete passato Natale a criticare tutti, ma oggi siete troppo stanchi anche per brontolare. Le stelle consigliano di smettere di fare liste di propositi irrealistici per l’anno nuovo: non diventerete “minimalisti”.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi avete una brillante idea ogni cinque minuti, tipo “regali alternativi” o “tradizioni future”. Peccato che nessuno abbia voglia di ascoltarvi, persi com’è nel coma post-pranzo. Rimandate le vostre rivoluzioni a gennaio.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Vi siete commossi ieri per il regalo sbagliato, e oggi continuate a fare gli offesi. Le stelle vi invitano a riflettere: non è che siete voi ad avere aspettative cosmiche? Fate pace con quel paio di calzini ricevuti.



Conclusione

E così si conclude il giorno dopo Natale, con il solito carico di illusioni, frustrazioni e carboidrati. Ricordate: le stelle vi osservano, ma non giudicano… a differenza della vostra zia al pranzo di ieri.