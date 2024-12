Nuovo incidente sul lavoro a Terranuova Bracciolini: grave un giovane lavoratore

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Terranuova Bracciolini, all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di capsule di caffè, Caffè d’Italia. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato allertato alle ore 16:47 per soccorrere un uomo di 28 anni rimasto gravemente ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è rimasto schiacciato tra un muletto in movimento e altri strumenti presenti sul luogo dell’incidente, riportando un trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i carabinieri e il personale del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Dopo una prima valutazione sul luogo, il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Siena. Fortunatamente, le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da mettere in pericolo la sua vita.

L’incidente di Terranuova Bracciolini è il terzo avvenuto in provincia di Arezzo in meno di una settimana.

18 dicembre, Castiglion Fibocchi: un 40enne è rimasto schiacciato da una parte meccanica di un depallettizzatore all’interno dell’azienda agricola La Vialla. Il lavoratore, trasportato a Siena, ha subito un intervento chirurgico ed è ora fuori pericolo.

Ieri mattina, Valtiberina: un operaio di 33 anni è stato soccorso presso la Poggi Spa, dove ha riportato una frattura al femore dopo essere stato colpito a una gamba da un carrello.

Questa drammatica sequenza di eventi mette in evidenza l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare che simili incidenti continuino a verificarsi.