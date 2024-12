22 dicembre: il Natale è alle porte e con esso il caos, le riunioni familiari e l’immancabile “Chi porta il panettone?”. Le stelle, tra un brindisi e l’altro, vi osservano e si divertono un sacco con i vostri dilemmi esistenziali. Pronti a scoprire cosa vi riserva il destino (oltre al traffico pre-festivo)?

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete talmente determinati a far valere le vostre idee che nessuno osa contraddirvi. Ma ricordate: la diplomazia è un’arte, e urlare “Ho ragione io!” non sempre è efficace. Provate con un sorriso. O con un cioccolatino offerto come tangente.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi siete maestri nell’arte del procrastinare. Sì, il Natale è vicino, ma voi siete convinti che c’è ancora tempo per i regali. Spoiler: non c’è. Le stelle consigliano di muovervi, o rischiate di finire a comprare calzini al distributore automatico.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete in modalità “chiacchiera libera”, ma non tutti apprezzano i vostri infiniti monologhi. Soprattutto quando parlate di cose che non interessano a nessuno, tipo la storia del vischio. Ascoltare ogni tanto non vi farà male (forse).

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi siete più sentimentali di una canzone di Natale cantata da un coro di bambini. Va bene essere dolci, ma non esagerate con i discorsi sul “vero spirito natalizio”. Qualcuno potrebbe addormentarsi prima della fine.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vi sentite il protagonista assoluto del Natale, e lo fate sapere a tutti. Ma attenzione: gli altri potrebbero essere stufi dei vostri racconti epici sulla vostra bravura nell’organizzare il cenone. Le stelle consigliano un po’ di modestia. O almeno fingetela.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete ossessionati dai dettagli: l’albero deve essere perfetto, i pacchi regalo impeccabili e il cenone un’opera d’arte. Ma ricordate: non siete in un concorso. Se qualcosa va storto, nessuno vi giudicherà. Beh, forse un po’, ma niente di grave.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete presi da mille dubbi: “Rosso o dorato?”, “Tavola tradizionale o minimalista?”. Le stelle vi ricordano che non è un esame di stile, e che alla fine l’importante è mangiare. Concentratevi su quello e rilassatevi.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete carichi di un magnetismo irresistibile, ma attenzione: non usatelo per manipolare chi vi circonda. Se volete convincere qualcuno a lavare i piatti al posto vostro, almeno siate sottili. Le stelle vi vedono, sapete?

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Anche oggi siete l’anima della festa, ma qualcuno potrebbe trovarvi un po’… invadenti. Non tutti vogliono ballare intorno all’albero con voi alle nove del mattino. Aspettate almeno il primo brindisi. Poi, scatenatevi.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Buon compleanno, Capricorno! Oggi siete in modalità leader assoluti e avete tutto sotto controllo. Ma attenzione: delegare non è un segno di debolezza. Lasciate che qualcuno vi dia una mano, o almeno finga di farlo.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi siete pieni di idee geniali su come rivoluzionare il Natale, ma non tutti apprezzeranno i vostri esperimenti. Va bene proporre una cena vegana o regali fatti a mano, ma preparatevi a qualche sguardo scettico. Non mollate.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete persi nei vostri sogni di Natale perfetto, ma attenzione: la realtà potrebbe non essere così magica. Va bene sognare, ma ricordate che anche voi dovrete fare qualcosa (tipo comprare i regali). Non aspettate Babbo Natale.



Conclusione

Il 22 dicembre è qui per ricordarci che il caos pre-natalizio è parte della tradizione. Le stelle vi invitano a non stressarvi troppo: nessuno si accorgerà se manca una decorazione, ma tutti apprezzeranno il vostro sorriso (anche se un po’ forzato).