21 dicembre: il solstizio d’inverno segna l’inizio della stagione del “Non ce la faccio più” e dell’ansia pre-natalizia. Le stelle oggi sono in vena di sarcasmo e consigli spicci. Qualunque sia il vostro segno, ricordate: a volte la soluzione migliore è una risata… o un bicchiere di vin brulé.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete un vulcano in eruzione, ma non tutti sono pronti a reggere la vostra esplosività. Se qualcuno vi dice “calma”, non prendetelo come un’offesa personale (anche se lo è). Provate a canalizzare l’energia: magari in una corsa. O in una battaglia con la carta regalo.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

La vostra voglia di comfort oggi raggiunge picchi imbarazzanti. Avete fame di cioccolata, coperte calde e serie TV che nessuno ammetterebbe di guardare. Le stelle approvano, ma ricordate: ogni tanto alzarsi dal divano è consigliabile per la circolazione (e per la dignità).

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete così multitasking che persino voi avete perso il conto di cosa stavate facendo. Tra un pensiero e l’altro, però, cercate di portarne a termine almeno uno. Non serve salvare il mondo ogni giorno; basta ricordarsi dove avete messo le chiavi.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi il vostro cuore è più tenero di un biscotto appena sfornato, ma attenzione: non tutti meritano il vostro zucchero. Qualcuno potrebbe approfittarne, e no, non è Natale tutto l’anno. Difendete i vostri confini… con eleganza, magari.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vi sentite un po’ sotto tono, e questo vi manda in crisi perché, diciamocelo, non siete abituati a non brillare. Non preoccupatevi: il vostro momento arriverà. Nel frattempo, lasciate che qualcuno vi coccoli… tanto lo sappiamo che lo adorate.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete in missione per correggere tutto ciò che non funziona: decorazioni storte, programmi disorganizzati, vite altrui. Va bene, ma ricordate: non tutto ha bisogno del vostro intervento. Soprattutto se nessuno ve lo ha chiesto.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi il vostro desiderio di equilibrio è messo alla prova da gente che sembra nata per seminare il caos. Non perdete la calma: un sorriso falso e un “Va tutto bene” possono fare miracoli. Anche se dentro state già immaginando scenari apocalittici.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete più enigmatici che mai, ma attenzione: non tutti hanno voglia di risolvere il mistero del vostro umore. Se avete qualcosa da dire, fatelo. E no, non vale rispondere “Niente” quando vi chiedono cosa c’è che non va.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete l’anima della festa, anche se la festa non è ancora iniziata. Va bene essere entusiasti, ma provate a considerare che non tutti vogliono cantare “Jingle Bells” alle otto del mattino. Date tempo al tempo (e agli altri di svegliarsi).

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete così concentrati sui vostri obiettivi che avete dimenticato che Natale è alle porte. Le stelle consigliano di fare una pausa e dedicarsi a qualcosa di meno produttivo, tipo decorare un albero o guardare un film sdolcinato. Sopravviverete.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi le vostre idee brillano, ma qualcuno potrebbe trovarle “un po’ troppo”. Non scoraggiatevi: siete nati per essere originali, anche se gli altri ancora non lo capiscono. Continuate così e, nel dubbio, inventate una nuova tradizione natalizia.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete dolci e sognanti come sempre, ma rischiate di perdere il contatto con la realtà. Le stelle vi consigliano di scendere dal vostro mondo di nuvole almeno per comprare qualche regalo. Nessuno vuole un “pensiero astratto” sotto l’albero.



Conclusione

Il 21 dicembre è un mix di caos cosmico e piccole gioie terrene. Le stelle vi invitano a prendervi meno sul serio e a non dimenticare che la vita, come l’astrologia, è un po’ una barzelletta… ma che funziona sempre meglio se ci si ride su.