Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi vi sentite invincibili, ma attenzione: il vostro entusiasmo potrebbe sfociare in arroganza. Non tutti hanno la vostra energia e, soprattutto, non tutti vogliono seguirvi nella vostra ultima impresa avventurosa. Provate a chiedere prima di trascinare qualcuno in un disastro.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi siete più ostinati di un mulo che ha trovato una poltrona comoda. Va bene difendere le vostre idee, ma ricordate che a volte cambiare prospettiva non è sinonimo di sconfitta. Anche se, lo sappiamo, per voi lo sembra.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

La vostra parlantina oggi potrebbe salvarvi o distruggervi, a seconda di chi avete di fronte. Non tutti sono pronti a reggere il vostro ritmo di discorsi e battute. Ogni tanto, fermatevi e respirate: il silenzio non vi ucciderà (forse).

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi siete un po’ troppo in modalità drama queen. Va bene essere sensibili, ma non tutto è un complotto contro di voi. Le stelle consigliano una dose di razionalità. O, in alternativa, un dolce per calmare i nervi.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vi sentite la star dello show, ma non tutti sembrano d’accordo. Qualcuno potrebbe rubarvi i riflettori, e voi non siete noti per gestire bene questa situazione. Ricordate: ogni tanto lasciare spazio agli altri non sminuisce il vostro splendore… anzi.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete concentrati sui dettagli, ma occhio a non perdervi il quadro generale. Va bene essere pignoli, ma forse il mondo non crollerà se un cuscino è storto o un progetto non è perfetto. Forse. Provateci e vediamo cosa succede.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi il vostro equilibrio sarà messo alla prova da gente che sembra nata per farvi perdere la pazienza. Ma voi siete Bilancia, l’emblema della calma… almeno fino a quando qualcuno non esagera. Fate un bel respiro e ricordate: vendicarsi con classe è sempre un’opzione.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete più enigmatici del solito, ma attenzione: qualcuno potrebbe stancarsi di decifrarvi. Va bene essere misteriosi, ma ogni tanto una parola chiara evita malintesi. O forse preferite il dramma? In tal caso, avanti così.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete così ottimisti che sembrate usciti da una pubblicità di Natale. Va bene vedere il bicchiere mezzo pieno, ma le stelle consigliano un po’ di realismo. Per esempio, il vostro piano di fare tutto in una sola giornata? Forse no.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete il ritratto della serietà, ma non dimenticate che anche ridere ogni tanto è un’opzione. Le stelle vi ricordano che non tutto è una gara di resistenza: concedetevi un momento di leggerezza. O almeno provateci.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Le vostre idee oggi sono geniali, ma rischiate di perdervi nel vostro mondo. Va bene sognare, ma ogni tanto è utile ricordarsi che esiste anche una realtà (spoiler: include bollette e promemoria). Provate a bilanciare.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete più romantici e dolci del solito, ma occhio a non trasformarvi in tappetini emotivi. Va bene essere comprensivi, ma ricordate che dire di no non è un crimine. Anche voi avete il diritto di essere egoisti… ogni tanto.



Conclusione