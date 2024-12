Sistema di geolocalizzazione per i soccorsi pienamente operativo. Criticata la proposta del Pd sulla cartellonistica

Nota del vicesindaco Lucia Tanti e degli assessori Monica Manneschi e Alessandro Casi

“Arezzo è tra le poche città ad aver implementato un avanzato sistema di geolocalizzazione per facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso, anche nelle aree periferiche o difficili da individuare. Questo strumento, presentato ufficialmente lo scorso 22 luglio con il coinvolgimento della Asl Toscana sud-est, rappresenta un significativo miglioramento per la sicurezza sanitaria.

La proposta del gruppo consiliare Pd, che rilancia l’uso della cartellonistica colorata, è stata già esaminata e bocciata dal tavolo tecnico Comune-Asl, poiché considerata inefficace e superata. Per comprendere la differenza: la cartellonistica è come una macchina da scrivere, mentre la geolocalizzazione è come un computer. Invitiamo il Pd a evitare allarmismi e a documentarsi meglio su soluzioni già operative e collaudate.

Ribadiamo la disponibilità ad ascoltare eventuali segnalazioni di difficoltà riscontrate dai cittadini, che dovranno però essere formalizzate agli organi competenti (Comune e Asl) per migliorare il servizio. Ad oggi, tuttavia, non risultano criticità rilevanti nel sistema di emergenza-urgenza, che si conferma efficiente e funzionale.”