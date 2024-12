Siamo arrivati al 16 dicembre, e le stelle continuano a spettegolare su di voi. Nessuno è al sicuro: che siate nati sotto un segno di fuoco o di acqua, il cielo oggi ha deciso di divertirsi. Prendetevi un caffè (o due) e preparatevi a scoprire cosa vi aspetta.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete un vulcano di energia, ma ricordate che non è sempre una cosa positiva. Se continuate a “eruttare” opinioni non richieste, qualcuno potrebbe decidere di evitarvi. Usate quell’energia per fare qualcosa di utile, tipo riordinare il caos che avete creato ieri.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi è il giorno giusto per coccolarvi, ma occhio a non esagerare: sì al dolce, no all’intero panettone. Qualcuno potrebbe criticarvi per la vostra lentezza nel fare le cose, ma voi rispondete con classe: la perfezione richiede tempo.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

La vostra lingua tagliente oggi potrebbe combinare guai. Siete bravi a fare battute, ma non tutti le trovano divertenti. Forse sarebbe meglio limitarsi a un sorriso enigmatico: sembrerete saggi e nessuno si offende (per oggi).

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi vi sentite un po’ troppo sensibili, tipo budino in bilico su un cucchiaio. Qualsiasi commento potrebbe farvi esplodere in lacrime o in rabbia. La soluzione? Isolatevi con una coperta, un tè caldo e un bel film strappalacrime, tanto per non farvi mancare nulla.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi siete più drammatici di un finale di stagione di una serie TV. Va bene sentirsi speciali, ma ricordate che gli altri non sono solo comparse nella vostra vita. Fate spazio anche alle esigenze altrui, ma solo se non vi costa troppa fatica.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il vostro bisogno di controllo oggi potrebbe trasformarvi in un dittatore in miniatura. Sì, è bello avere tutto in ordine, ma gli altri non sono pronti a vivere nel vostro regime. Un po’ di caos ogni tanto non ha mai ucciso nessuno (tranne forse il vostro umore).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Siete sempre alla ricerca dell’armonia, ma oggi potrebbe sembrarvi un obiettivo impossibile. Tra discussioni e fraintendimenti, rischiate di perdere la pazienza. Prendete un bel respiro e ricordate: non dovete per forza salvare il mondo ogni giorno.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete misteriosi e affascinanti, come sempre, ma con una punta di paranoia. Non tutti complottano contro di voi (forse). Provate a rilassarvi e a non leggere messaggi nascosti in ogni cosa. Non tutto è un piano segreto… tranne forse il vostro.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete pieni di entusiasmo, ma attenzione: il vostro ottimismo potrebbe essere frainteso come leggerezza. Cercate di essere pratici almeno per cinque minuti (non morirà nessuno, giuro). Poi potrete tornare a fare i sognatori instancabili.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete così concentrati sul lavoro che dimenticate che esiste una cosa chiamata “vita”. Il vostro pragmatismo è ammirevole, ma non sarebbe male concedersi un momento di relax. Una pausa di cinque minuti non comprometterà il vostro piano quinquennale.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi siete un vulcano di idee, alcune geniali e altre… diciamo discutibili. Prima di lanciare la vostra prossima rivoluzione, chiedetevi: è davvero necessario? Le stelle consigliano di scegliere una sola battaglia per non sembrare un tornado senza direzione.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete dolci e sognanti come sempre, ma con un pizzico di distrazione extra. Se perdete tempo a fantasticare, almeno fatelo in modo produttivo: prendete appunti per il vostro prossimo grande progetto (o per la lista della spesa).



Conclusione

Anche il 16 dicembre è servito, con una dose abbondante di ironia stellare. Se le cose non andranno come previsto, non arrabbiatevi: gli astri hanno un senso dell’umorismo tutto loro. Noi ci risentiamo domani, sempre pronti a farci due risate sulle stelle!