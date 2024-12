Carissimi lettori e appassionati delle stelle, eccoci qui a raccontarvi un’altra giornata ricca di alibi cosmici. Sappiate che il cielo non risolverà i vostri problemi, ma vi offrirà un ottimo argomento per chiacchierare al bar. Preparatevi a scoprire quale pianeta vi darà fastidio oggi.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete più testardi di un mulo che ha trovato un nuovo hobby: ostacolarvi. Cercate di non impuntarvi su questioni inutili, tipo chi deve spegnere la luce. Ricordate: a volte, cedere non è segno di debolezza, ma di voglia di pace.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Siete affascinanti e imperturbabili, ma oggi un piccolo imprevisto potrebbe farvi sbroccare. Una macchia di caffè? Dramma totale. Un consiglio: prima di arrabbiarvi, pensate se quella cosa sarà importante fra una settimana. Spoiler: probabilmente no.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete multitasking, o meglio, cercate di esserlo. In pratica iniziate cinque cose senza finirne nemmeno una. Le stelle vi chiedono di concentrarvi su una cosa alla volta, ma sappiamo che non le ascolterete. Andate avanti, caos vivente!

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi siete un concentrato di dolcezza… mescolata a una dose di passivo-aggressività. Non vi sta bene nulla, ma lo dite con un sorriso che mette a disagio chiunque. Le stelle consigliano: dite quello che pensate davvero, ma senza esagerare.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi siete più protagonisti del solito. Peccato che il resto del mondo non sia pronto a farvi da pubblico. Se vi sentite ignorati, forse è perché state parlando troppo di voi stessi. Prova a domandare a qualcuno: “E tu come stai?” (senza poi interromperlo).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La vostra ossessione per il controllo oggi raggiunge livelli da documentario su National Geographic. Se il vostro piano perfetto non funziona, ricordate che anche gli imprevisti possono avere il loro fascino. O almeno fingete di crederci per non impazzire.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete in bilico tra voler accontentare tutti e voler mandare tutti al diavolo. Cercate un equilibrio, ma senza farvi venire il mal di testa. Se proprio non sapete che fare, optate per il silenzio: a volte è la risposta migliore.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

La vostra intensità oggi potrebbe superare i limiti di sicurezza. Va bene essere appassionati, ma non trasformate ogni conversazione in una seduta di psicanalisi. Ricordate: non tutti vogliono scavare nel profondo, a volte basta stare in superficie.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete l’anima della festa, anche se la festa è solo una riunione noiosa in ufficio. La vostra voglia di leggerezza è contagiosa, ma non dimenticate che ogni tanto bisogna anche fare cose serie. Sì, lo so, è terribile, ma tocca farle.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Sempre super concentrati sugli obiettivi, oggi potreste accorgervi che la vita è anche altro. Tipo dormire o mangiare qualcosa di buono. Lasciate perdere la lista infinita di cose da fare e godetevi una piccola pausa: non crollerà il mondo (forse).

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Le vostre idee originali oggi potrebbero essere accolte con un “sì, carino, ma no”. Non arrabbiatevi: non è colpa vostra se gli altri non capiscono il genio incompreso. Continuate a rivoluzionare il mondo… ma magari partite da piccole cose, tipo la raccolta differenziata.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete immersi nei vostri sogni e il mondo reale vi sembra lontanissimo. Va bene così, ma non dimenticate che qualcuno potrebbe aver bisogno di voi qui e ora. Tornate sulla terra almeno per un caffè con gli amici: è un inizio.



Conclusione

Anche per oggi, l’universo vi ha parlato. Se le cose non andranno come sperato, non date la colpa alle stelle: hanno già abbastanza grattacapi a guardare il caos che combinate. A domani per un’altra dose di verità spietate e sorrisi stellari!