Eccoci di nuovo, intrepidi viaggiatori dello zodiaco, pronti a scoprire se le stelle vi illumineranno la strada o se vi lasceranno brancolare nel buio (spoiler: è quasi sempre la seconda). Non importa quanto ci crediate: l’oroscopo è qui per darvi quella spinta di cui non avevate minimamente bisogno.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete una vera bomba… ma purtroppo senza detonatore. Tutta questa energia rischia di restare inesplosa se non trovate un obiettivo chiaro. Evitate di urlare contro il barista che sbaglia il vostro caffè: anche lui ha Mercurio contro.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Il vostro amore per le cose belle vi spinge a desiderare il lusso, ma il vostro conto in banca vi riporta alla realtà. Ricordate: il vero stile è fare miracoli con i saldi e fingere di non essere affatto in crisi esistenziale.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete lo zodiaco equivalente di un gruppo WhatsApp con 57 messaggi non letti. Troppe idee, troppi pensieri, zero concretezza. Ma voi vi giustificate dicendo che siete “creativi”. Gli altri lo chiamano “caos”.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo emotivi oggi. La buona notizia? Hanno ragione. La cattiva? Non avete intenzione di cambiare. Prendetevi una pausa: un’ora senza lamentarvi potrebbe sembrare impossibile, ma giuro che si può fare.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi siete così splendenti che potreste rischiare di abbagliare persino voi stessi. Ma attenzione: l’autocompiacimento ha i suoi limiti. Forse non tutti vogliono sentir parlare delle vostre “grandi idee”. Provate con un pizzico di ascolto, non fa male.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi sarete tentati di sistemare la vita di chiunque, ma ricordate: non tutti vogliono essere salvati (soprattutto da voi). Concentratevi su qualcosa di semplice, tipo fare pace con quel bicchiere che non è perfettamente allineato sulla tavola.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Il vostro equilibrio oggi sembra una partita a Jenga: un pezzo fuori posto e crollate. Siate diplomatici, ma ricordate che “andare d’accordo con tutti” non significa fare tutto voi. Un pizzico di egoismo non guasta mai.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

La vostra intensità oggi potrebbe spaventare persino il vostro riflesso nello specchio. Le stelle consigliano di abbassare il livello di dramma almeno fino a un “soap opera messicana”. Non tutto è una questione di vita o di morte (tranne forse trovare il telecomando).

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete pieni di energia e di voglia di fare… cose inutili. Tipo organizzare un viaggio che probabilmente non farete mai. La vostra voglia di avventura è ammirevole, ma provate a usarla per qualcosa di realizzabile.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Siete determinati come sempre, ma oggi il vostro lato serioso potrebbe farvi sembrare un manuale di istruzioni IKEA: utile, sì, ma insopportabile. Provate a sorridere ogni tanto, anche se costa fatica: non si sa mai, potrebbe funzionare.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Il vostro genio creativo oggi è in overdrive, ma ricordate: non tutto ciò che vi sembra brillante lo è davvero. Se qualcuno non capisce le vostre idee rivoluzionarie, forse non sono poi così rivoluzionarie. Oppure sono troppo avanti… chi può dirlo?

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Siete in modalità sognatore massimo, ma occhio a non dimenticare che esistono cose pratiche come le bollette da pagare. Sì, il mondo dei sogni è meraviglioso, ma ogni tanto bisogna anche svegliarsi.



Conclusione

E con questo anche il 14 dicembre è servito. Se le stelle non vi sono state d’aiuto, non preoccupatevi: neanche domani lo saranno. Continuate a sorridere, fate il possibile e ricordate che, in fondo, nessun oroscopo ha mai salvato una giornata… ma almeno vi ha strappato una risata!