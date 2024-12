Benvenuti nell’universo degli astri, dove la colpa dei vostri disastri quotidiani non è mai vostra, ma sempre di Marte, Venere o del povero Saturno che si fa carico di tutte le vostre scelte sbagliate. Anche oggi gli oroscopi si divertono a raccontarvi bugie colorate di stelle: ecco cosa vi aspetta in questa giornata epica e assolutamente non influenzata da ciò che fate realmente.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi vi sentirete imbattibili, ma attenzione: essere imbattibili non significa essere simpatici. Se pensate di conquistare il mondo con il vostro carisma, ricordatevi che il capo ha ancora l’ultima parola. Un consiglio: meno arroganza, più “grazie” e “prego”.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Venere vi sorride, ma lo fa con quel sorriso finto tipo collega fastidiosa che dice “Che bel maglione!” mentre sa benissimo che l’avete preso in saldo a 5 euro. Occhio a non esagerare con i comfort food: il panettone intero non è una porzione consigliata.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Siete indecisi se fare qualcosa di utile o continuare a procrastinare? Buone notizie: non cambierà nulla comunque. La vostra energia è contagiosa, ma purtroppo lo è anche la vostra tendenza a seminare caos ovunque andiate.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Le stelle vi invitano a non drammatizzare ogni minima cosa. Certo, il vostro bar preferito ha finito i croissant al pistacchio, ma non è detto che il karma ce l’abbia con voi. O forse sì, ma almeno il karma è coerente.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi brillerete, come sempre, ma non dimenticate che non tutti amano essere accecati. La vostra necessità di attenzioni potrebbe spingere qualcuno a prendere un giorno di ferie solo per evitarvi. Un po’ di modestia ogni tanto fa bene, anche se non ne siete convinti.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi è il giorno perfetto per risistemare quel cassetto che già è perfettamente in ordine. Marte vi spinge a cercare la perfezione ovunque, tranne che nelle vostre emozioni. Forse è il caso di affrontarle, eh? No, non parlo del colore delle etichette.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vi sentite equilibrati come un funambolo con il raffreddore: cercate di non farvi travolgere dalle aspettative altrui. Se qualcuno vi dice “fai come ti senti”, ricordatevi che è un trappolone. Fate come vi conviene.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

La passione vi guida, ma oggi sarebbe meglio se ogni tanto facesse una pausa caffè. Se continuate a scaldare gli animi, rischiate di dover affrontare conseguenze non proprio piacevoli. E no, non vale il “sono fatto così”.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Vi sentite avventurosi e pieni di spirito, ma occhio a non confondere il coraggio con l’incoscienza. Non tutti sono pronti per i vostri monologhi sull’universo e sul senso della vita. A volte, il silenzio è davvero d’oro.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Sempre concentrati, sempre ambiziosi, ma oggi qualcuno potrebbe ricordarvi che esiste anche una cosa chiamata “relax”. Provate, non morde (quasi). Però se proprio non potete farne a meno, fate una to-do list anche per divertirvi.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Le vostre idee brillanti oggi potrebbero risplendere come fuochi d’artificio… o scoppiare come bolle di sapone. Siete originali, certo, ma ogni tanto provare a sembrare normali non è un crimine.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Le stelle dicono che oggi sarete particolarmente ispirati. Peccato che l’ispirazione vi colga quando dovreste fare qualcosa di urgente. Continuate a sognare, ma ogni tanto ricordatevi di guardare l’orologio.



Conclusione

E anche per oggi, il cielo ha parlato: le stelle si divertono, voi un po’ meno. Non prendetevela troppo: la vita è un mix di coincidenze astrali, scelte personali e pizza a domicilio. A domani, sempre pronti a dare la colpa a Mercurio retrogrado!