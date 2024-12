Nuove aree di sosta per monopattini in piazza della Repubblica ad Arezzo

Iniziativa congiunta tra Comune, RFI e DOTT per una mobilità più ordinata e sostenibile

Inaugurate oggi ad Arezzo, nella centralissima Piazza della Repubblica, le prime aree di sosta dedicate ai monopattini in sharing in Toscana. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Arezzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e DOTT, mira a incentivare l’integrazione tra mezzi leggeri e treni, rispondendo alla necessità di una migliore organizzazione della sosta dei monopattini, spesso lasciati in modo disordinato.

I nuovi spazi rappresentano un passo avanti per la micromobilità urbana e completano l’offerta già presente nella zona della stazione, dove nel febbraio 2022 è stata inaugurata anche una velostazione. Le aree di sosta sono segnalate con grafiche dedicate per facilitare il parcheggio ordinato e migliorare la fruibilità dello spazio pubblico.

“Siamo soddisfatti di questa collaborazione che punta a promuovere la mobilità condivisa, mantenendo ordine e decoro negli spazi cittadini. Questo progetto è un ulteriore passo verso una città sempre più sostenibile,” ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi.

Laura Schirru, Public Policy Associate di DOTT, ha aggiunto: “Questo nuovo hub rappresenta un importante avanzamento verso una mobilità più sicura, ordinata e integrata. Ringraziamo il Comune di Arezzo e RFI per la preziosa collaborazione, che ci consente di offrire un servizio innovativo, migliorando accessibilità e qualità della vita negli spazi urbani.”

L’iniziativa pone Arezzo all’avanguardia nella gestione della micromobilità, unendo sostenibilità, ordine e innovazione per rispondere alle sfide della mobilità moderna.