Settore giovanile amaranto: risultati e prospettive del weekend

Primavera 4 | Cavese – Arezzo 1-0: una chance sfiorata

La sfida tra Cavese e Arezzo è stata equilibrata, con gli ospiti che hanno dato l’impressione di poter segnare, ma l’infortunio di Concetti al 23′ del primo tempo ha pesato sull’andamento della gara. Nonostante alcune buone occasioni, l’Arezzo è mancato di incisività. La Cavese ha capitalizzato l’unica opportunità concreta, con Di Rienzo che al 15′ della ripresa ha anticipato tutti su un cross rasoterra, segnando il goal decisivo. Nel recupero, Gulisano ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa che è finito sopra la traversa. Un punto sarebbe stato meritato, ma alla fine l’Arezzo è tornato a casa a mani vuote.

Under 17 | Ascoli – Arezzo 3-1: L’Arezzo brilla ma cede alla distanza

L’Arezzo parte forte e passa in vantaggio al 20′ con un gran tiro di Di Gaetani, ma l’Ascoli reagisce con determinazione nella ripresa. Un immediato pareggio, seguito da due colpi di testa su palle inattive, condanna gli amaranto al 3-1 finale. Nonostante la sconfitta, la squadra di Arezzo ha mostrato buoni segnali, con Minocci che si conferma un punto di riferimento offensivo. Gli amaranto, con un po’ più di attenzione, possono ritrovare presto la strada giusta.

Under 16 | Arezzo – Trento 0-2: una sconfitta immeritata

L’Arezzo domina il primo tempo, creando diverse occasioni, ma senza trovare il goal. Nella ripresa il Trento prende coraggio, trovando il vantaggio su un’azione dubbia e raddoppiando dopo un errore del portiere amaranto. Gli amaranto avrebbero meritato di più, ma la sfortuna e alcune decisioni discutibili hanno influenzato il risultato. Nonostante il ko, la prestazione della squadra lascia intravedere segnali positivi.

Under 15 | Ascoli – Arezzo 3-2: errori e assenze condannano l’Arezzo

L’Arezzo si porta avanti due volte nel primo tempo con Laurentini e Belli, ma paga caro un’autorete e due errori difensivi nella ripresa. L’Ascoli trova il pari su rigore e il goal vittoria grazie a un’altra autorete di Verdi. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato spirito combattivo e buoni spunti, ma dovrà lavorare per limitare gli errori e gestire meglio le assenze.

Under 14 PRO | Arezzo – Pontedera 0-0: battaglia di nervi e difese di ferro

In una gara combattuta a ritmi alti, Arezzo e Pontedera si dividono la posta. L’espulsione del portiere ospite al 18′ della ripresa sembrava poter favorire gli amaranto, ma l’aggressività del Pontedera ha impedito loro di trovare il goal. Nel recupero, un grande intervento del secondo portiere ospite ha salvato il risultato. L’Arezzo ha mostrato voglia di vincere, ma è mancata la cattiveria necessaria per concretizzare. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

Foto: S.S. Arezzo