Coraggiosa commerciante blocca scippatore e lo fa arrestare

Nel primo pomeriggio di oggi, un aretino, già noto alle forze dell’ordine e presumibilmente tossicodipendente, ha scippato una donna nei pressi di Piazza della Santissima Annunziata, dandosi immediatamente alla fuga.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di due commercianti della zona. Una di loro si è trovata faccia a faccia con il ladro che correva verso di lei con la refurtiva nascosta sotto al giubbotto. Senza esitazione, la donna ha bloccato l’uomo con coraggio, facendogli perdere la borsa appena rubata.

Non fermandosi qui, la commerciante ha continuato a seguire lo scippatore, tenendo il contatto telefonico con le forze dell’ordine e fornendo dettagli sul tragitto del fuggitivo. Grazie alle sue precise indicazioni, pochi minuti dopo i carabinieri sono riusciti a intercettare entrambi in fondo a via Porta Buja.

L’uomo, all’arrivo dei militari, ha opposto resistenza, ma nonostante le difficoltà è stato arrestato.

La vittima, una donna straniera, ha sporto denuncia, sottolineando la sua maggiore preoccupazione per i documenti presenti nella borsa rispetto al denaro. Anche la coraggiosa commerciante ha formalizzato una denuncia.

Un gesto di grande coraggio e prontezza che ha permesso di assicurare il malvivente alla giustizia.