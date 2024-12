Benvenuti al 10 dicembre, dove le stelle continuano a farsi i fatti vostri, ma solo per il gusto di sparlare. Oggi l’universo vi guarda con quell’espressione mista tra divertimento e pietà. Non vi resta che affrontare questa giornata con ironia, perché, diciamocelo, se fosse per le stelle, sarebbe già un disastro annunciato.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi sei un vulcano pronto ad eruttare, ma nessuno vuole essere travolto dalla tua lava di isteria. Prima di litigare anche con il semaforo, respira. Non tutto è una sfida, anche se ti piace farlo sembrare.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

La tua lentezza oggi è talmente esasperante che persino una tartaruga ti supererebbe. È vero, la pazienza è una virtù, ma il mondo non ha intenzione di aspettarti per sempre. Prova a muoverti… un po’.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi parli così tanto che sembri una televendita senza pausa pubblicitaria. Bello essere socievoli, ma ricordati che gli altri non sono obbligati ad ascoltarti. Fai un favore a tutti: usa la funzione silenzioso.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei così emotivo che anche un peluche abbandonato ti farebbe piangere. Mentre ti crogioli nei tuoi sentimenti, il resto del mondo va avanti. Consiglio? Stacca un attimo dal melodramma e prova a ridere.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti una superstar, ma oggi il tuo pubblico sembra distratto. Non preoccuparti, non è colpa tua (o forse sì). Ricorda che il mondo non gira sempre intorno a te, anche se dovrebbe, ovviamente.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua ossessione per l’ordine oggi potrebbe portarti a riorganizzare anche i problemi degli altri. Peccato che nessuno te lo abbia chiesto. Non tutti vogliono vivere nel tuo catalogo Ikea perfetto. Relax: il caos non ti morde.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Stai cercando di accontentare tutti, ma il risultato è che non accontenti nessuno, te compreso. Decidere oggi ti sembra una missione impossibile, ma anche Tom Cruise ce la fa. Prova a imitare almeno la sua determinazione.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi sei un mix tra Sherlock Holmes e un romanzo gotico. La tua voglia di scavare nei segreti altrui è ai massimi livelli, ma attento: potresti trovare più di quanto desideri. A volte, il mistero è meglio lasciarlo tale.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Ti senti libero e spensierato, ma la tua leggerezza oggi potrebbe trasformarsi in totale incoscienza. Va bene voler esplorare, ma almeno controlla di avere le scarpe giuste. Correre a piedi nudi sui sassi non è così poetico come sembra.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Sei così focalizzato sul futuro che oggi rischi di dimenticare di vivere il presente. Va bene pianificare, ma prova a goderti almeno un minuto di questa giornata. Il tuo Excel cosmico può aspettare.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi sei così alternativo che persino tu non capisci più cosa stai facendo. La tua creatività è brillante, certo, ma a volte un po’ di concretezza non guasterebbe. Prova a scendere dal tuo razzo spaziale e guardare la Terra.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei perso nei tuoi sogni come al solito, ma stavolta potresti finire per scontrarti con un palo. Le stelle ti consigliano di stare attento: non tutti capiscono il tuo mondo fatato. Fai uno sforzo e torna sulla terra, almeno per un caffè.



Conclusione

Il 10 dicembre si prospetta come una giornata piena di alti e bassi, ma con una costante: il sarcasmo stellare non vi abbandona mai. Prendetela con filosofia e ricordate che, alla fine, anche le stelle sbagliano. Forse.