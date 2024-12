Il 9 dicembre si presenta come una giornata perfetta per confermare che il caos regna sovrano, e noi siamo solo pedine in un gioco che neanche le stelle capiscono. Se ti senti perso, non preoccuparti: sei in buona compagnia. Le costellazioni, con la loro infinita saggezza, sono qui per offrirti consigli inutili ma divertenti.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

La tua impulsività oggi potrebbe farti finire in situazioni che neanche il miglior sceneggiatore di film comici riuscirebbe a inventare. Prima di agire, prova a contare fino a 10. Oppure almeno fino a 3, che già sarebbe un progresso per te.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi il tuo mantra è: non muoversi è la soluzione a tutto. Mentre tu ti crogioli nella tua testardaggine, il mondo va avanti senza di te. Almeno alzati per prendere uno snack: il tuo stomaco ha più iniziativa di te.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

La tua voglia di parlare supera di gran lunga quella di fare. Oggi sembri una radio che non si spegne mai, ma il tuo pubblico sta cercando disperatamente il tasto “mute”. Un consiglio? Ascoltare non ti farà male. Forse.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei talmente sensibile che persino un biscotto rotto potrebbe mandarti in crisi. Mentre cerchi di risolvere i drammi della tua vita, ricorda che non tutti vogliono unirsi al tuo club del pianto. A volte va bene stare da soli… sì, anche tu.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Sei pronto a conquistare il mondo, ma il mondo oggi sembra distratto. Il tuo ego straripante non impressiona nessuno, nemmeno il tuo specchio. Sii magnanimo: lascia che qualcuno altro parli almeno per cinque minuti.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il tuo perfezionismo oggi rasenta il maniacale. Ogni dettaglio fuori posto ti manda in tilt, ma ehi, la perfezione non esiste… tranne che nella tua immaginazione. Prova a rilassarti: il cielo non cadrà per un errore di grammatica.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei indeciso persino su quale parte del letto scendere. Mentre valuti tutte le opzioni, il tempo passa e le occasioni svaniscono. L’universo non aspetta, e nemmeno le persone intorno a te. Fai una scelta, qualsiasi scelta!

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi sei più sospettoso del solito, ma non tutti sono contro di te. Forse. Il tuo fascino oscuro funziona sempre, ma ricorda che non tutti vogliono giocare a scacchi mentali con te. Sorridi: non è velenoso, promesso.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Ti senti lanciato verso nuove avventure, ma non hai idea di dove stai andando. È bello essere spontanei, ma oggi potresti scoprire che anche una bussola ogni tanto serve. Prima di partire, chiediti: ne vale davvero la pena?

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Stai costruendo piani così ambiziosi che perfino le stelle sono impressionate. Ma attenzione: oggi potresti dimenticare che sei umano. Fermati un attimo e prendi un caffè, o almeno respira. Anche le macchine hanno bisogno di manutenzione.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

La tua originalità oggi sfiora il surreale. Mentre ti perdi nei tuoi pensieri geniali, gli altri ti guardano con quella faccia da “ma questo cosa sta dicendo?”. Prova a spiegarti meglio, o rischi di sembrare un alieno appena arrivato.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Sei talmente perso nei tuoi sogni che potresti scambiare una pozzanghera per l’oceano. Va bene essere romantici e sensibili, ma ricordati che il resto del mondo vive nel presente. E no, non puoi risolvere tutto con un sorriso malinconico.



Conclusione

Il 9 dicembre sarà una giornata in cui tutto e niente potrebbe succedere, a seconda di quanto deciderai di complicarti la vita. Le stelle consigliano di prenderla con leggerezza e, se proprio va male, una dose extra di sarcasmo potrebbe fare miracoli. Buona fortuna!