L’8 dicembre è qui, e con esso arriva il classico dilemma natalizio: decorazioni luminose o rintanarsi in casa fingendo che le feste non esistano? Qualunque sia la tua scelta, le stelle sono pronte a lanciarti frecciatine cosmiche. Sappiamo tutti che la giornata sarà complicata, ma almeno leggendo questo oroscopo saprai di chi (o cosa) prendertela.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Sei carico come un bambino a Natale, ma stai solo generando ansia a chi ti sta intorno. Frenati un attimo: il mondo non finisce oggi, e nemmeno il tuo progetto folle. A meno che non ti esploda in mano, ovviamente.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

La tua voglia di comodità oggi rasenta il ridicolo. Ti stanno chiamando per uscire, ma tu sei impegnato a discutere con il divano su chi ama di più chi. Consiglio: rispondi a quel messaggio. Potrebbero offrirti da mangiare.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi cambi idea così velocemente che neanche tu sai più cosa stai facendo. Sei come un browser con troppe schede aperte, e il risultato è un crash imminente. Spegni il cervello per un attimo, per il bene di tutti.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

La tua emotività oggi è una montagna russa, ma purtroppo tutti gli altri sono bloccati sul sedile accanto al tuo. Cerca di non trascinare chiunque nel tuo dramma. O almeno offri popcorn se proprio vuoi fare un melodramma.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti il re dello zoo, ma il tuo ruggito oggi sembra più un colpo di tosse. Va bene voler brillare, ma cerca di non soffocare tutti con la tua luce. I riflettori sono belli, ma ogni tanto si spengono anche loro.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il tuo bisogno di ordine oggi sfida la logica. Stai riorganizzando la tua vita con la stessa energia con cui si piega un origami… peccato che sia tutto inutile. Respira e accetta il caos. È più forte di te, ma va bene così.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei più equilibrato di un equilibrista ubriaco. Tutti ti chiedono consiglio, ma tu non sai nemmeno che calzini indossare. Smetti di cercare di accontentare tutti e pensa a cosa vuoi davvero. Oppure, lancia una moneta: è sempre un buon piano.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

La tua aura di mistero oggi è così fitta che sembri il protagonista di una soap opera drammatica. Se vuoi fare il tenebroso, fallo bene: le mezze misure non funzionano. Ma occhio, perché qualcuno potrebbe scoprire che sei solo un tenerone ben camuffato.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi ti porta a fare cose assurde, tipo accettare inviti improbabili. Va bene essere spontanei, ma non trasformarti in un cartone animato che corre verso il burrone. Fermati a controllare la mappa.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Stai affrontando la giornata con la stessa serietà di un manager in crisi. Rilassati: il mondo non crollerà se molli un attimo la presa. O forse sì, ma tanto non sarebbe comunque colpa tua.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Sei così eccentrico oggi che sembri un’installazione artistica incomprensibile. È bello essere unici, ma non tutti vogliono partecipare alla tua mostra di stranezze. Fai uno sforzo per comunicare in modo normale, almeno una volta.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei così immerso nei tuoi sogni che potresti finire a parlare con le decorazioni natalizie. Va bene essere sensibili, ma non dimenticare che il mondo reale esiste. E no, non è fatto solo di glitter e malinconia.



Conclusione

L’8 dicembre promette scintille, ma non per merito tuo. Le stelle consigliano di prendere la giornata con filosofia e, se possibile, con un bicchiere di vino. In fondo, anche il caos ha il suo fascino… basta saperlo ignorare!