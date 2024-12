Amici delle stelle, anche oggi il cosmo si diverte a giocare con i nostri destini. Pianeti capricciosi, congiunzioni improbabili e un Mercurio retrogrado che ormai è un tormentone: il risultato? Un 7 dicembre da affrontare con ironia, spirito e una buona dose di sarcasmo. Ecco cosa vi riservano le stelle!

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi il tuo entusiasmo esplosivo potrebbe far saltare qualche nervo, tuo e degli altri. Sei pronto a risolvere mille problemi, peccato che nessuno te lo abbia chiesto. Calma, Ariete: non tutte le battaglie sono fatte per essere vinte, e alcune sono solo riunioni via Zoom.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

La tua proverbiale testardaggine ti porterà a insistere per avere ragione anche quando è evidente che stai sbagliando. Ma, ehi, questa è la tua forza! Fai attenzione a non esagerare a tavola: il pandoro si avvicina, ma il bottone dei pantaloni sta già piangendo

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

La tua doppia personalità oggi potrebbe generare confusione: vuoi uscire o restare a casa? Vuoi iniziare la dieta o ordinare un trancio di pizza? Le stelle consigliano di decidere, ma onestamente si stanno stufando di ripetertelo ogni settimana.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei più lunatico della Luna stessa. Un minuto sei felice, l’altro sei una tragedia ambulante. Non preoccuparti, Cancro: il tuo talento nel fare la vittima è ineguagliabile e, con un po’ di fortuna, qualcuno ti offrirà un dolcetto per consolarti.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il palco della vita oggi è tutto tuo, come sempre, ma c’è un piccolo problema: il pubblico non ha pagato il biglietto e non sembra molto interessato. Invece di drammatizzare, usa il tuo carisma per convincerli che il vero spettacolo sei tu (spoiler: funziona sempre).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi la tua mania di perfezione raggiunge nuove vette: ti ritroverai a raddrizzare quadri, sistemare virgole nei messaggi altrui e pianificare le vacanze di Pasqua. Le stelle ti chiedono una cosa: rilassati. Ma tu sai che rilassarsi non è abbastanza produttivo.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sempre in cerca di equilibrio, oggi passerai la giornata a bilanciare scelte inutili: cappuccino o caffè macchiato? Scialle o giacchetto? Una buona notizia: nessuna delle tue decisioni cambierà le sorti dell’universo, quindi puoi smettere di esitare.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Con il tuo fascino magnetico oggi farai colpo ovunque… o almeno così pensi. Le stelle consigliano di non esagerare con il tuo lato oscuro, perché non tutti apprezzano la profondità esistenziale alle 8 del mattino. Usa il tuo potere per il bene, tipo conquistare l’ultimo croissant.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi è il tuo giorno! Hai la testa tra le nuvole e il cuore già alle vacanze natalizie. Sei così ottimista che non ti accorgi nemmeno di quante figuracce stai facendo. Continua così, Sagittario: il mondo ha bisogno della tua allegria, e qualcuno deve pur fare ridere.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

La tua agenda è così piena che anche il tempo libero è pianificato. Oggi il tuo obiettivo è “concludere tutto prima delle 18”, ma le stelle avvisano: qualcosa andrà storto. Ricorda che non tutto si misura in risultati, ma tu probabilmente ignorerai questo consiglio.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi sei più visionario del solito, il che è un modo gentile per dire che sembri perso nei tuoi pensieri. Le stelle ti apprezzano così: un po’ strano, ma mai noioso. Tuttavia, ti avvertono che non puoi vivere di aria e idee: ogni tanto mangia qualcosa di concreto.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi vivi in un tuo mondo parallelo, e nessuno sa esattamente come raggiungerti. Ti senti creativo, sensibile e… completamente in ritardo con tutto. Le stelle consigliano di svegliarti: l’incantesimo svanisce se ti dimentichi di pagare le bollette.



Conclusione

E così si chiude la giornata del 7 dicembre, tra risate, ironia e qualche avvertimento stellare. Ricordate: l’oroscopo è un po’ come un cugino simpatico a Natale, sempre pronto a dire qualcosa di assurdo ma mai da prendere troppo sul serio. Buona giornata, e che le stelle siano con voi… o almeno non troppo contro!