Bentornati all’oroscopo più spietato dell’universo, dove le stelle sono solo lì per giudicarvi, non per aiutarvi. Il 6 dicembre si presenta come una giornata perfetta per fare tutto quello che non dovreste fare, e le costellazioni non possono fare altro che osservarvi con aria di superiorità cosmica. Pronti per la dose quotidiana di sarcasmo stellare?

Ariete

Ti senti invincibile, ma sei solo una pentola a pressione che prima o poi esploderà. Se vuoi risolvere tutto a testate, almeno indossa un casco. Non è un segno di debolezza, è solo buon senso.

Toro

Ti stai crogiolando nel tuo solito “me ne frego”, ma oggi perfino il tuo divano si sta stancando di te. Muoviti o rischi di diventare una decorazione natalizia permanente.

Gemelli

Ti sei alzato con troppe idee e nessun piano. Complimenti, sei un incrocio tra un tornado e una riunione di brainstorming inutile. Le persone intorno a te non capiscono più se stai parlando con loro o con te stesso.

Cancro

Stai cercando affetto, ma sei così appiccicoso che sembri colla industriale. Va bene voler essere amati, ma oggi potresti dare una pausa al tuo lato “drama queen”. Non tutti vogliono partecipare al tuo piagnisteo epico.

Leone

Oggi il tuo ruggito suona più come un miagolio, ma non preoccuparti: riesci comunque a farti notare. Cerca però di non esagerare con il protagonismo. Anche gli altri vogliono un po’ di luce… magari da una torcia portatile.

Vergine

Continui a pianificare anche il respiro, ma la vita oggi ti lancerà una palla curva. Accettalo: non tutto è perfetto. Ma tranquillo, troverai comunque il modo di criticare chi non rispetta i tuoi standard.

Bilancia

Sei in bilico su una decisione da giorni, ma oggi anche l’universo ha perso la pazienza. Scegli qualcosa, qualunque cosa, o il karma potrebbe decidere per te… e non sarà gentile.

Scorpione

Sei così enigmatico che neanche tu sai cosa vuoi. Il tuo fascino magnetico funziona, certo, ma oggi potresti usare un po’ di onestà. Non tutti vogliono giocare a “Indovina il pensiero dello Scorpione”.

Sagittario

La tua voglia di esplorare è ammirevole, ma oggi potresti semplicemente fermarti un attimo e guardare dove stai andando. Non è un’avventura se continui a dimenticare la mappa, è solo confusione.

Capricorno

Hai deciso di fare il supereroe del giorno, ma il tuo mantello è solo una coperta vecchia. Va bene essere ambiziosi, ma oggi potresti scoprire che anche tu sei umano. Sorpresa!

Acquario

Stai cercando di rivoluzionare il mondo con idee geniali, ma nessuno ti sta seguendo. Forse perché il tuo piano prevede troppi unicorni immaginari. Torna con i piedi per terra, almeno per un’ora.

Pesci

Oggi nuoti controcorrente, ma sembri più un salmone depresso che un eroe. Va bene essere emotivi, ma non tutti vogliono una sessione di terapia gratuita. Ogni tanto guarda il panorama, non solo i tuoi sentimenti.



Conclusione

Anche oggi le stelle si sono fatte un sacco di risate alle vostre spalle. Ma ricordate: il futuro è imprevedibile, proprio come il Wi-Fi nei bar. Affrontatelo con un sorriso sarcastico e la consapevolezza che tutto, alla fine, è colpa di Mercurio retrogrado.