Benvenuti all’oroscopo del 4 dicembre, dove i pianeti non fanno altro che ricordarci che siamo tutti nel caos cosmico insieme. Le stelle sono qui per giudicarci senza pietà, come quella zia al pranzo di Natale che si chiede ancora perché non ti sei sistemato. Pronti a sapere quale destino beffardo vi attende oggi?

Ariete

Ti senti un leader, ma stai solo urlando contro un muro. Il tuo entusiasmo contagia… le zanzare che ancora non vogliono andarsene. Non tutti devono seguire le tue idee: forse nemmeno tu dovresti.

Toro

Ti ostini a cercare comfort, ma la tua coperta di sicurezza è sporca di briciole di biscotti emotivi. È ora di affrontare la realtà: il mondo non si adatterà ai tuoi ritmi da bradipo zen.

Gemelli

Parli tanto, ma ascolti poco, e oggi lo capiranno anche i muri. La tua dualità affascina, certo, ma forse sarebbe meglio scegliere una delle tue due personalità e darle almeno una direzione.

Cancro

Oggi il tuo motto è: sono delicato, non toccatemi. Peccato che la vita abbia altri piani. Il tuo sentimentalismo potrebbe far piangere persino i cactus, ma non tutti vogliono entrare nel tuo reality show drammatico.

Leone

Il tuo ego entra in una stanza 10 minuti prima di te, e oggi occupa anche il posto migliore. Va bene brillare, ma non trasformarti nel sole che brucia tutto. Ricorda: anche gli altri esistono. Forse.

Vergine

La tua ossessione per il controllo è pari solo alla tua capacità di complicarti la vita. I dettagli non salveranno il mondo, e nemmeno te. Respira e smettila di cercare errori dove non ci sono, ma attento: ce ne sono.

Bilancia

Oggi sei indeciso anche su cosa mangiare a pranzo, e il mondo non ha tempo per aspettarti. Il tuo equilibrio è ammirevole, ma a forza di mediare rischi di diventare trasparente. Forza, scegli almeno una cosa!

Scorpione

Il tuo sguardo intenso oggi fa scappare persino i più coraggiosi. Vuoi scavare nei segreti altrui, ma non vuoi che tocchino i tuoi. Va bene essere misteriosi, ma smetti di recitare come un cattivo in un film noir.

Sagittario

Lanci frecce ovunque, ma sembri più un arciere cieco. La tua voglia di avventura è fantastica, peccato che trascini tutti in imprese inutili. Rifletti: ogni tanto un piano potrebbe essere utile.

Capricorno

Sei così impegnato a scalare montagne che non ti accorgi che è solo una collinetta. Il tuo pragmatismo oggi sfocia in testardaggine cosmica. Il mondo non deve sempre girare a tuo favore, accettalo.

Acquario

La tua eccentricità oggi tocca picchi preoccupanti: la tua originalità sembra più un tentativo di fare il contrario di tutto. Va bene pensare fuori dagli schemi, ma ricorda che a volte uno schema serve.

Pesci

Sei perso nel tuo oceano di emozioni, ma oggi sembra più un pantano. La tua empatia è meravigliosa, ma non puoi salvare il mondo annegando. Prendi una pausa e impara a dire no, o almeno “forse domani”.



Conclusione

Le stelle oggi si sono divertite a giocare con le nostre vite, ma ricordate: il destino è nelle vostre mani… o forse nelle mani del barista che vi prepara il caffè. Qualunque cosa accada, prendete tutto con ironia. Del resto, anche i pianeti non sanno cosa stanno facendo!