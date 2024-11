L’Oroscopo del 29 novembre: stelle disordinate e pianeti maleducati.

Eccoci di nuovo con il nostro oroscopo pungente e senza peli sulla lingua. Oggi il cielo sembra il reparto offerte di un supermercato: caos ovunque, pianeti litigiosi e stelle che sembrano aver perso la pazienza. La giornata si prospetta impegnativa, ma almeno c’è sempre spazio per un po’ di ironia. Pronti a scoprire cosa vi riserva questa nuova avventura cosmica?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei un vulcano di idee… che però esplode in faccia a chiunque si avvicini. Hai tanta energia, ma la usi per lamentarti o per fare battute fuori luogo. Le stelle ti consigliano di contare fino a dieci prima di parlare. O meglio, di non parlare proprio.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La tua testardaggine oggi raggiungerà nuove vette. Qualcuno proverà a convincerti a cambiare idea, ma è più probabile che Venere si sposi con Marte. Consiglio del giorno? Evita discussioni, a meno che tu non voglia chiudere la giornata con un “Te l’avevo detto”.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua capacità di dire tutto e il contrario di tutto oggi sarà particolarmente irritante. Non stupirti se qualcuno perderà la pazienza con te. Le stelle suggeriscono di fare una cosa rivoluzionaria: ascoltare. È difficile, ma non impossibile. Forse.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi sei più sensibile del solito, e ogni cosa sembra un attacco personale. Anche un buongiorno detto senza entusiasmo ti farà sentire tradito. Le stelle ti consigliano di mettere il telefono in modalità aereo e guardarti un film strappalacrime. Tanto, piangere lo farai comunque.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

La tua voglia di essere al centro dell’attenzione oggi sarà insaziabile, ma il pubblico sembra disinteressato. Non ti arrabbiare: non è colpa tua, è solo una giornata in cui gli altri hanno altre priorità. Prova a non farti notare per cinque minuti. No, scherzavo. È impossibile.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Oggi hai un solo obiettivo: sistemare tutto e tutti. Ma, spoiler, nessuno vuole essere sistemato. Le stelle ti invitano a rilassarti e a lasciare che il mondo vada a rotoli senza il tuo intervento. Fidati, è più divertente così.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei indeciso persino su cosa mangiare a colazione, figuriamoci su questioni più importanti. Le stelle ti consigliano di prendere una decisione qualsiasi, anche sbagliata. Tanto nessuno noterà la differenza, Bilancia: sei bravo a giustificarti.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei più enigmatico del solito, e la tua aura misteriosa farà impazzire qualcuno. Ma attenzione: c’è una linea sottile tra fascino e antipatia, e tu ci stai camminando sopra con un paio di scarpe scomode. Usa il tuo potere con cautela.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Hai voglia di esplorare il mondo, ma oggi sei bloccato tra la noia e le responsabilità. Non preoccuparti, Sagittario, la tua avventura arriverà. Intanto, puoi iniziare con qualcosa di più realistico, tipo leggere un libro o rispondere a quella mail che ignori da settimane.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi sei così concentrato sui tuoi obiettivi che dimentichi che intorno a te ci sono anche delle persone. Ogni tanto, alza gli occhi dal computer e fingi interesse per la vita degli altri. Le stelle promettono che nessuno ti chiederà troppo. Forse.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi ti senti un genio incompreso, ma è probabile che tu sia solo incomprensibile. Le tue idee sembrano geniali… nella tua testa. Quando le spieghi agli altri, invece, ottieni solo sguardi perplessi. Forse è il caso di rivedere il tuo piano, o di disegnare un diagramma.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Sei immerso nei tuoi sogni, come sempre, ma oggi il mondo reale sembra particolarmente determinato a disturbarti. Le stelle ti consigliano di fare uno sforzo per essere presente. Oppure, più semplicemente, di chiuderti in una stanza e fingere che tutto vada bene.



Conclusione

Il 29 novembre sarà una giornata in cui le stelle sembrano più concentrate a complicarvi la vita che a semplificarla. Ma non preoccupatevi: ogni problema si può affrontare con un sorriso, un po’ di sarcasmo e la consapevolezza che, alla fine, è sempre colpa degli altri. O di Mercurio retrogrado, anche se non lo è.