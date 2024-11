Cari amici, l’audio che state per ascoltare mi è stato inviato direttamente da Mauro Valenti, attualmente in mano a Diabolik. Nonostante la situazione delicata (e un diabolico Diabolik che pare non gradisca le battute), Mauro non molla e si dimostra un esempio di tenacia e professionalità.

Il Comune ha stanziato i famosi 50.000 euro, ma Mauro, con l’ironia che lo contraddistingue, ha deciso di utilizzarne una parte per… convincere Diabolik a lasciargli il telefono un attimo, giusto per spiegarci il programma dettagliato dell’evento!

Un messaggio che è un capolavoro di perseveranza e che dimostra che Mauro, presto, tornerà da noi più carico che mai – forse con un fumetto autografato da Diabolik. Restate sintonizzati e non perdetevi il suo audio e il suo video esclusivi: Il piano di Valenti è da non perdere!