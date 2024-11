Notte di incidenti: uomo di 64 anni in codice rosso alle Scotte

Notte movimentata sulle strade della provincia di Arezzo, con una serie di incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Il più grave si è verificato ad Arezzo, in via Galileo Ferraris, poco prima dell’alba di oggi, 28 novembre.

Alle 5:06 del mattino, il personale del 118 è stato allertato per soccorrere un uomo di 64 anni, finito fuori strada con il proprio furgoncino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato in codice 3 al policlinico Le Scotte di Siena.

Non è stato l’unico incidente della notte: alle 4 circa, lungo la SR69 nei pressi di Pieve a Maiano, un’auto con a bordo quattro giovani si è cappottata. Nonostante la dinamica spettacolare, i passeggeri non hanno riportato ferite gravi e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

A Castiglion Fibocchi, un altro furgone è finito fuori strada durante la notte. Anche in questo caso, non si registrano feriti gravi.

Le autorità stanno indagando sulle cause dei sinistri, che potrebbero essere riconducibili alle condizioni meteo o all’asfalto scivoloso.