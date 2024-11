L’Oroscopo del 27 novembre: stelle dispettose e pianeti in fuga.

Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni stellari più ciniche e impertinenti. Oggi le stelle hanno deciso di fare il gioco del silenzio, lasciandoci a interpretare i loro capricci. Che dire, se il cielo non ci aiuta, almeno ci consoleremo con un po’ di sarcasmo. Pronti a scoprire che piega prenderà questa giornata?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi hai l’energia di un criceto sulla ruota: corri, corri, ma non arrivi da nessuna parte. Non ti preoccupare, è normale per te lanciarti in mille imprese inutili. Il consiglio delle stelle? Fermati. Oppure vai avanti e renditi ridicolo, che fa sempre ridere gli altri.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Le stelle ti hanno preparato un programma perfetto: noia, abitudini e testardaggine. Una giornata ideale per litigare con qualcuno solo perché non ti ha messo abbastanza zucchero nel caffè. Ah, il Toro: un monumento alla permalosità.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi le tue due personalità saranno in disaccordo su tutto: una vorrà stare a casa, l’altra andrà a una festa, entrambe saranno insoddisfatte. Prova a trovare un compromesso, tipo litigare con te stesso davanti allo specchio. Sarà comunque più interessante che parlare con chiunque altro.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La tua capacità di prenderti tutto sul personale oggi raggiungerà livelli olimpionici. Qualcuno ti saluterà senza entusiasmo, e tu ci farai un dramma interiore da premio Oscar. Consiglio: esci e compra una scatola di cioccolatini. Non risolve i problemi, ma li rende più dolci.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi il tuo ego gigantesco sarà messo in discussione da qualcuno che non si inchina al tuo passaggio. Inaccettabile, vero? Il Leone non è fatto per l’umiltà, ma forse potresti provare a fingere. No, chi stiamo prendendo in giro: ruggisci e vai avanti.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Hai una lista di cose da fare lunga quanto l’equatore, e nessuna voglia di affrontarla. Per una volta, prova a lasciarti andare al caos, anche solo per 30 secondi. Poi, ovviamente, tornerai a pianificare anche quando respirare. Ma almeno ci avrai provato.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi il tuo equilibrio sarà messo alla prova da gente che sembra nata per irritarti. Invece di cercare di mettere pace, prova a goderti il caos. Le stelle dicono che ogni tanto è divertente vedere gli altri annaspare. Basta che non coinvolgano te, ovviamente.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo magnetismo è alle stelle, ma anche la tua acidità. Oggi riesci a sedurre e distruggere nello stesso momento, un talento che pochi possono vantare. Usa questa potenza con saggezza, o almeno con un pizzico di umanità. Se ce la fai.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Hai mille idee, ma nessuna voglia di realizzarle. E non è una novità. Oggi potresti limitarti a sognare in grande e fare in piccolo, tipo passare la giornata a cercare voli low-cost per posti in cui non andrai mai. Ma hey, almeno ti diverti.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Sei il solito maniaco del controllo, e oggi lo dimostrerai cercando di organizzare anche il destino altrui. Le stelle ti consigliano di lasciar perdere: non sei onnipotente, anche se lo vorresti. Rilassati, o almeno fingi di farlo. Ti farà sembrare più simpatico.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei l’eroe delle cause perse, pronto a combattere battaglie inutili e a predicare nel deserto. Forse qualcuno ti ascolterà, ma più probabilmente tutti alzeranno gli occhi al cielo. Il consiglio? Trovati un hobby meno frustrante. Tipo il giardinaggio.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Sei talmente confuso che oggi potresti chiederti come mai il mare è bagnato. Le stelle ti suggeriscono di non fare domande esistenziali, almeno non prima del terzo caffè. E se proprio devi, assicurati di avere qualcuno che ti consoli con un abbraccio.



Conclusione

Anche oggi le stelle ci hanno regalato più dubbi che certezze, più dispetti che fortune. Ma non temete, il cielo non è contro di voi: è semplicemente disinteressato. Ricordate, il miglior modo per affrontare la giornata è prenderla con ironia. E con tanto, tantissimo caffè.