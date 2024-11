Multa all’Arezzo: seggiolini danneggiati e bengala in campo nel derby con il Perugia

L’Arezzo non esce sconfitto solo sul campo dal derby di venerdì scorso contro il Perugia, ma anche dal Giudice Sportivo, che ha inflitto al club una multa di 900 euro. Le sanzioni derivano da un ritardo nell’avvio della gara, causato dai tesserati amaranto, e dai comportamenti dei tifosi ospiti nel settore riservato al Curi.

Nel dettaglio, i sostenitori dell’Arezzo hanno danneggiato tre seggiolini e lanciato due bengala sul terreno di gioco e uno nel recinto. Nessuno di questi episodi ha avuto conseguenze dirette, ma i fatti sono stati considerati una violazione delle norme di sicurezza e un pericolo per l’incolumità pubblica.

La multa è suddivisa in 300 euro per il ritardo di tre minuti nell’ingresso in campo della squadra e 600 euro per i danni e i comportamenti scorretti dei tifosi. Resta inoltre l’obbligo di risarcire i danni qualora venga richiesto.

L’episodio aggiunge un’ombra su una partita già difficile per l’Arezzo, chiamato ora a rispondere non solo sul piano sportivo, ma anche disciplinare.