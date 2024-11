E’ il tempo della raccolta delle olive e dell’olio extra vergine di oliva.

Questo anno grande raccolta di olive ma scarsa resa in olio. Produrre olio extra vergine di oliva ha alti costi: gestione oliveto, raccolta olive, molatura olive nel frantoio.

Gli olivi in Toscana si diffusero nelle campagne nel ‘700 seguendo le indicazioni dell’Accademia dei Georgofili.

La produzione dell’alimento olio extra vergine di oliva e’ uguale a quella realizzata miglia di anni fa : pressione sotto macine delle olive.

Usiamo olio extra vergine di oliva per il condimento e come fondo di cottura degli alimenti.

La ricerca scientifica più attuale ha isolato nell’olio extra vergine di oliva ben 280 molecole alimentari diverse tra loro.

Cioè una goccia di olio extra vergine di oliva contiene 280 nutrienti, tutti interconnessi tra loro. E’ un mistero capire il perché la natura ha creato tutte queste diverse molecole nutrizionali nell’olio extra vergine di oliva.

Contiene acido oleico, acido grassi insaturi e saturi, vitamine liposolubili (E, K, D2 e carotenoidi che nel corpo umano si trasformano in vitamina A).

Contiene molecole complesse chiamate modulatori genici, cioè molecole che possono modulare il DNA di ogni cellula del nostro organismo umano, attivandolo in posizione positiva. Varie e differenti sono le funzioni sulla efficienza e sulla salute del nostro corpo ad ogni età. Non fermate la vostra attenzione sul numero delle Calorie dell’olio extra vergine di oliva, e’ una banale ed inutile lettura davanti ad un complesso sistema nutrizionale la cui formula e’ stata inventata dalla natura.

Lo avevano capito bene i nostri antenati che si alzavano al mattino e andavano a dormire prendendo un cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

Una azione salutare per ottenere una naturale integrazione nutrizionale. Non sono necessari integratori prodotti dall’industria farmaceutica.

In Natura c’è tutto. Lo confesso, anche io compio questa scelta: assumo ogni giorno un cucchiaio di olio extra vergine, biologico.

Consiglio di farlo anche a chi legge per la sua salute.

Assumere un cucchiaio di olio extra vergine di oliva ogni giorno e’ vivere la millenaria storia dell’olivo, e’ accettare il mistero delle 280 molecole diverse, utili all’oliva per generare un nuovo olivo e utili alla salute del corpo umano.

Noi siamo parte integrate della vita biologica terreste: One HEALTH vegetale, animale, umana.

Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e’ un gesto ecologico.