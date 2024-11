Eccoci qui, pronti a leggere il bollettino stellare che non ha peli sulla lingua. Oggi i pianeti non vogliono essere tuoi amici, ma tuoi specchi: riflettono tutto ciò che non vuoi vedere. Non è colpa loro se sei così, ma di sicuro sono bravi a fartelo notare. Tira fuori il tuo coraggio e affronta le verità scomode di questa giornata.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

L’entusiasmo ti spinge avanti come un treno, ma purtroppo oggi sei sui binari sbagliati. Fermati un attimo: correre senza una direzione non è leadership, è confusione.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Testardo come sei, oggi rischi di impantanarti in una discussione inutile. Ricorda: a volte cedere non è debolezza, è strategia. Ma tu, questo, lo capirai… mai.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi sei più incostante di una connessione Wi-Fi in montagna. Scegli un’idea, un piano, una direzione. Le stelle stanno perdendo la pazienza con il tuo zigzag cosmico.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti il cuore pesante e pensi che tutti debbano compatirti. Peccato che il mondo abbia già la sua dose di drammi. Alza la testa, nessuno verrà a salvarti oggi.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti piace brillare, ma oggi sembri una lampadina fulminata. Invece di cercare conferme dagli altri, prova a ricostruire la tua autostima da solo. Non è sempre un pubblico che serve.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Sei troppo impegnato a organizzare la perfezione per accorgerti che nessuno ti segue. Rilassati: nessuno noterà se c’è una virgola fuori posto. Tu sì, ma nessun altro.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi vuoi mantenere l’armonia a tutti i costi, anche se significa ignorare i problemi. Peccato che sotto il tappeto c’è talmente tanta polvere che ormai è visibile da Marte.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei il solito enigma indecifrabile, ma non c’è bisogno di complicarti ulteriormente la vita. Non tutti sono pronti per il tuo stile “dark misterioso”. Prova a essere chiaro, per una volta.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sei così proiettato nel futuro che hai dimenticato il presente. Bello il sogno, ma se non fai nulla oggi, domani non arriverà mai. Torna sulla Terra e datti da fare.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Ti stai scavando la fossa da solo con la tua ostinazione. Ma non preoccuparti, perché se c’è una cosa che sai fare bene, è risalire dopo aver toccato il fondo. Forza, ce la farai… come sempre.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Hai così tante idee fuori dal comune che sembri vivere in un altro universo. Peccato che oggi il tuo pubblico sia composto da terrestri. Traduci i tuoi sogni in qualcosa di comprensibile, se ci riesci.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti perdi nelle tue fantasie come sempre, ma oggi il conto della realtà sarà particolarmente salato. Non è romantico ignorare i problemi: è solo irresponsabile. Svegliati, il mondo ti aspetta.



Conclusione

Il 20 novembre è un giorno che non fa sconti: o affronti i tuoi limiti, o questi ti travolgeranno. Le stelle ti hanno avvisato; ora sta a te decidere se agire o continuare a navigare a vista. In ogni caso, domani ci saranno nuove lezioni… o nuove provocazioni! A presto