Eccoci arrivati al 17 novembre, un’altra giornata in cui le stelle non hanno nessuna intenzione di fare complimenti. È un giorno perfetto per smascherare qualche ipocrisia e affrontare certe verità che preferireste ignorare. Se siete pronti a mettervi in discussione (o semplicemente a ridere di voi stessi), tuffatevi in questo oroscopo pungente e senza peli sulla lingua.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ariete, oggi sembri un carro armato senza freni. La tua aggressività ti farà più nemici che amici, ma tu vai avanti come se nulla fosse. Ogni tanto, invece di spingere tutti ai lati della strada, fermati a chiederti se davvero il mondo intero debba adattarsi ai tuoi ritmi forsennati.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, oggi ti senti superiore a chiunque altro, al punto che sembri quasi accecato dalla tua stessa lentezza. Sei fissato sulle tue idee, convinto che siano oro puro, ma la verità è che oggi stai solo annoiando chi ti sta intorno. Prova a smussare un po’ gli angoli e accettare che il cambiamento a volte serve.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, oggi sei un campione di superficialità. Passi da un discorso all’altro senza mai approfondire nulla, pensando di essere sempre l’anima della festa. In realtà, le tue chiacchiere sono vuote e non interessano a nessuno. Qualche volta farebbe bene andare un po’ più in profondità.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Cancro, oggi il tuo melodramma è a livelli esasperanti. Hai la lacrima facile e sembri sul punto di crollare per ogni minima sciocchezza. Non puoi sempre aspettarti che gli altri ti capiscano e ti coccolino. Sii meno dipendente dagli altri e prova a trovare un po’ di forza interiore.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Leone, oggi la tua voglia di brillare ti sta facendo fare un po’ troppo la star. Sei così impegnato a cercare ammirazione che dimentichi completamente gli altri. Ricorda che il tuo fascino è notevole, ma non sei l’unico ad avere qualcosa da dire. Abbassa un po’ i toni, o rischi di stancare il tuo pubblico.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vergine, oggi sembri l’avvocato del diavolo, e nessuno ti ha chiesto questo favore. Sei pronto a criticare ogni dettaglio, ma ti sfugge completamente il quadro generale. Invece di sottolineare ogni piccola imperfezione, prova a vedere il lato positivo: non tutto ha bisogno della tua “miglioria”.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, oggi sei un diplomatico esagerato. Invece di dire come stanno realmente le cose, cerchi di addolcire la pillola anche quando non serve. A forza di voler piacere a tutti, rischi di risultare falso. La gente ha bisogno di sincerità, non di compromessi inutili.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, oggi ti senti più misterioso del solito, ma la verità è che stai diventando solo irritante. Il tuo fascino oscuro può essere magnetico, ma oggi sembri solo evasivo e sospettoso. Non tutto deve essere segreto e complesso; a volte la semplicità ha il suo fascino. Prova a essere più diretto.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sagittario, oggi la tua “libertà” sfiora il menefreghismo. Sei così concentrato sulla tua voglia di avventura che ignori completamente chi ti sta intorno. La libertà è bella, ma non a spese degli altri. Prova a fare un po’ di attenzione alle persone che ti accompagnano nel tuo viaggio, invece di lasciarle indietro.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Capricorno, oggi sei così concentrato sui tuoi obiettivi che sembri quasi disumano. Sei tutto lavoro e niente cuore, il che va bene per la tua carriera, ma fa perdere interesse a chiunque voglia conoscerti davvero. A volte un po’ di umanità vale più di un titolo in bacheca.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Acquario, oggi ti senti una mente superiore, così tanto da sembrare quasi snob. Sei convinto di avere idee geniali che nessuno può comprendere, ma in realtà stai solo alienando gli altri. Prova a scendere dal piedistallo e magari scoprirai che anche le persone “normali” hanno qualcosa da offrire.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Pesci, oggi la tua sensibilità si è trasformata in passività assoluta. Sei così preso dalle tue emozioni che sembri paralizzato, incapace di reagire. La vita non aspetta che tu trovi il momento giusto per agire. Svegliati e prendi qualche decisione, o resterai in balia degli eventi come un pesciolino in un acquario.



Conclusione

Questo 17 novembre sarà una giornata in cui le stelle non fanno sconti e vi mettono faccia a faccia con i vostri difetti più grandi. Non prendetela sul personale, ma cercate di cogliere l’occasione per migliorare. Un po’ di autocritica fa bene a tutti, e se riuscite a ridere di voi stessi, sarete già a metà strada.