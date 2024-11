Incidente stradale a Cortona: 26enne trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo

17 novembre – Nella notte, alle ore 1:22, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un incidente stradale avvenuto in via Lauretana, nel comune di Cortona. L’incidente ha coinvolto un’automobile e ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso.

Un giovane di 26 anni è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica della Valdichiana, un’ambulanza della Misericordia di Cortona, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Le condizioni del ferito non sembrano destare preoccupazione immediata, ma restano in corso ulteriori accertamenti medici.