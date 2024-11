Benvenuti all’oroscopo del giorno, edizione del 15 novembre. Se cercate parole gentili e certezze, forse è meglio girare al largo, perché oggi le stelle hanno deciso di essere particolarmente spietate. Le verità scomode sono in agguato, pronte a smontare ogni illusione di perfezione. E allora, siete pronti a farvi un esame di coscienza?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ariete, oggi non ci sei proprio: la tua solita sicurezza ha lasciato il posto a un’ansia da prestazione che non ammetteresti nemmeno sotto tortura. Invece di continuare a fingere, prenditi una pausa. Non sei una macchina da guerra e, fidati, nessuno crede alla tua infallibilità.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, oggi sei particolarmente attaccato alle tue piccole abitudini. Peccato che il resto del mondo non abbia nessuna intenzione di assecondarti. Ti tocca fare uno sforzo e adattarti a un cambiamento, anche se preferiresti fare l’orso in letargo. Non è la fine del mondo, solo la fine della tua zona di comfort.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, oggi parli troppo e non ascolti abbastanza. Sei talmente preso dalla tua stessa brillantezza che non ti rendi conto di quanto puoi risultare fastidioso. Prova a tenere a freno la lingua per cinque minuti e magari scoprirai che c’è chi ha qualcosa di interessante da dirti (più di te, per una volta).

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Cancro, oggi la tua emotività ti fa oscillare tra una commozione e l’altra. Peccato che, per chi ti sta intorno, tutto questo sia solo una gran fatica. Non tutti vogliono vivere in un film sentimentale. Prova a essere meno drammatico e più concreto, almeno per un giorno.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Leone, oggi la tua vanità ti porterà a fare figuracce memorabili. Cerchi di impressionare, ma il risultato è più patetico che carismatico. Qualche volta scendere dal piedistallo e mostrare un po’ di umiltà farebbe bene anche a te, sai? Almeno per risparmiare qualche risata alle tue spalle.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vergine, oggi la tua mania per il controllo ti rende quasi insopportabile. Hai presente quando la perfezione diventa una tortura? Ecco, stai proprio lì. Prova a rilassarti e lascia andare almeno un dettaglio. Forse il mondo non crollerà e magari scoprirai che è pure più piacevole.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, oggi sei più indeciso che mai, al punto che persino le decisioni più banali sembrano missioni impossibili. Forse è il caso di smetterla di cercare l’equilibrio perfetto e buttarti, anche se non è tutto armonico e perfetto. Sii coraggioso, Bilancia: l’indecisione oggi non ti farà fare una gran figura.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, oggi sembri l’ispettore delle emozioni altrui: scavi e scavi, alla ricerca di segreti e complotti inesistenti. Forse ti senti persino deluso dalla banalità di chi ti circonda. Ma ti sei mai chiesto se non sei tu quello che si complica troppo la vita? Non tutti hanno scheletri nell’armadio (e nemmeno tu, probabilmente).

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sagittario, oggi sembri un vagabondo senza meta: la tua solita voglia di avventura ti fa sembrare più uno smarrito che un libero spirito. Sarebbe il caso di fermarsi un attimo e capire che direzione prendere, prima di perderti davvero. La libertà senza scopo non è sempre una virtù.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Capricorno, la tua ambizione ti sta trascinando su un sentiero di solitudine e grigiore. Sei così concentrato a salire in alto che rischi di non avere nessuno con cui festeggiare quando ci arrivi. Oggi prova a essere un po’ meno austero e più umano, magari scopri che c’è altro oltre al lavoro e al successo.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Acquario, oggi il tuo bisogno di “differenziarti” a tutti i costi risulta solo artificiale e forzato. È bello avere idee fuori dal coro, ma non devi necessariamente andare sempre controcorrente per dimostrare la tua originalità. A volte conformarsi è solo un segno di buon senso.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Pesci, oggi sei come un mare in tempesta, ma l’unico che sembra affogare sei tu. La tua sensibilità oggi è esasperata, e forse nessuno ti sopporta più. Prova a smettere di drammatizzare tutto e scoprirai che il mondo non è poi così ostile, è solo indifferente – e va bene così.



Conclusione Generale

Il 15 novembre sarà una giornata di schiettezza brutale, perché a volte guardare in faccia la realtà è l’unico modo per crescere davvero. Non abbiate paura di ridimensionarvi un po’ e prendere tutto con più leggerezza. Le stelle vi hanno detto la verità; adesso sta a voi riderci su o farci pace.