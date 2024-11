Arezzo: arresto per droga durante controllo documenti, trovati 163 grammi di cocaina e 2500 euro in contanti

Nell’ambito delle operazioni di prevenzione nelle aree cittadine più a rischio, la Polizia di Stato ha arrestato ad Arezzo un uomo sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La sera dell’11 novembre scorso, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato un’auto sospetta nella zona di Saione. A bordo del veicolo vi erano un cittadino italiano e un passeggero straniero, che portava a tracolla una borsa appariscente. Durante il controllo dei documenti, i due uomini hanno mostrato chiari segni di nervosismo e gli agenti hanno percepito un forte odore, sospettato di essere legato a sostanze stupefacenti.

Mentre i poliziotti procedevano all’identificazione e al controllo del contenuto della borsa del passeggero, quest’ultimo ha tentato la fuga, abbandonando la borsa all’interno dell’auto. È stato però prontamente inseguito e fermato dagli agenti, che hanno recuperato la borsa, da cui emergevano diversi involucri sigillati contenenti sospetta droga.

Gli ulteriori controlli effettuati sul posto hanno permesso di rinvenire, nelle tasche dell’uomo, una somma di 2500 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, e un ulteriore involucro contenente presunta sostanza stupefacente.

Portati gli elementi raccolti al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato confermato che la sostanza rinvenuta era cocaina, per un totale di circa 163 grammi suddivisi in 13 involucri di diverso peso e dimensione, insieme a circa 57 grammi di hashish, distribuiti in due panetti.

Dal fotosegnalamento è emerso che il fermato, un cittadino senegalese irregolare sul territorio italiano, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trasferito alla casa circondariale di Siena.