Benvenuti all’oroscopo per chi non teme di affrontare la dura verità. Oggi, 13 novembre, le stelle sono impietose e, inutile dirlo, i pianeti non si sono certo allineati per darvi soddisfazione. Pronti a incassare qualche stoccata? Sappiate che non c’è niente di personale… è tutto cosmico.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Smetti di fare il leader in ogni situazione, Ariete, perché oggi nessuno ti segue. La tua autostima galoppante a volte va bene, ma oggi è una farsa. Forse sarebbe il caso di abbassare i toni e prendere esempio da qualcuno meno “illuminato” di te.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, puoi continuare a dire a tutti che stai “riposando per la tua pace interiore”, ma lo sanno anche le pietre che sei solo pigro. Oggi la tua proverbiale pazienza ti tradirà, e rischi di esplodere per una sciocchezza. Respira, o cambia divano.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sì, Gemelli, hai sempre qualcosa di geniale da dire. Peccato che oggi nessuno sia in vena di ascoltare i tuoi monologhi. Le tue opinioni lampo non ti rendono il genio che pensi, ma solo un po’ logorroico. Prenditi una pausa dalla tua stessa voce.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei affezionato al passato, ma oggi i tuoi ricordi sentimentali saranno il tallone d’Achille. Che ne dici di smetterla di vivere nel mondo di ieri? Oggi serve un po’ più di presente, anche se ti fa orrore.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Al solito, Leone, sei il centro del mondo. O almeno così pensi. Peccato che oggi nessuno sia dell’umore per assecondare i tuoi drammi. Preparati a fare da tappezzeria e scendi dal piedistallo: ne gioverà la tua credibilità.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vergine, lo so che sei perfettino, ma oggi più che ordine, semini nervosismo. Nessuno ha voglia di subire le tue “migliorie” e i tuoi consigli non richiesti. Lascia stare, e pensa a come migliorare te stesso per una volta.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, il tuo equilibrio zen oggi si rompe in mille pezzi. Cercando di piacere a tutti, finisci per non piacere a nessuno. Non è una novità, ma oggi lo sentirai di più. Sarebbe il caso di decidere cosa vuoi davvero, senza aspettare il consenso altrui.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Intenso e misterioso come sempre, ma oggi sembri più irritante che intrigante. Il tuo fascino magnetico? Sopravvalutato. Stai un po’ tranquillo e smetti di scavare nel passato degli altri per scoprire “verità”. C’è del marcio, ma sei tu a emanarlo.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Ah, Sagittario! Sempre con la testa tra le nuvole, oggi rischi di andare a sbattere contro la realtà. Sarà meglio che metti giù i piedi e cominci a dare un senso alle tue avventure, prima di essere scambiato per un completo sprovveduto.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Capricorno, oggi il tuo rigore è fuori luogo e il tuo essere tutto d’un pezzo sfiora il ridicolo. Se ogni tanto scendessi dal tuo monte sacro e ti godessi un po’ di frivolezza, forse le persone intorno a te respirerebbero meglio.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Acquario, il ribelle dello zodiaco! Eppure, oggi sembri solo un confuso che fa l’alternativo per abitudine. Ciò che chiami “indipendenza” somiglia tanto a un perenne stato di fuga. Resta per una volta, e vedi che succede.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi il tuo lato ipersensibile ti fa più debole che intuitivo. Continuare a lagnarti non è sinonimo di profondità emotiva, e a nessuno interessa il tuo melodramma interiore. Raddrizzati e smettila di cercare compassione.



Conclusione Generale

E con questo, il 13 novembre è servito. Le stelle non sempre si curano dei nostri sentimenti, ma possono aiutarci a farci un esame di coscienza. Se vi siete sentiti toccati sul vivo, forse è il momento di fare qualche aggiustamento… o almeno di accettare le critiche con un sorriso.