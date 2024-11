Dodo, il piccolo dinosauro e il sergente Manuel: un’avventura tra oceani e foreste

LA METROPOLITANA DELLE GALASSIE

Un tunnel cosmico collega una moltitudine di galassie, formato dalle esplosioni di supernove che hanno creato uno spazio di circa 1.000 anni luce. Questa vasta “bolla”, formatasi circa 15 milioni di anni fa a seguito della deflagrazione di antiche stelle, ha ripulito lo spazio interstellare, aprendo una sorta di “canna di fucile” tra le stelle.

Potremmo trovarci su una linea di metropolitane galattiche, con altre ancora da scoprire. Si ipotizza che circa 65 milioni di anni fa un meteorite, originato forse da una di queste esplosioni, abbia colpito la Terra provocando l’estinzione dei dinosauri.Continua a leggere

Oggi, un piccolo brachiosauro, soprannominato Dodo, è vivo e vegeto. Alcuni mesi fa, infatti, un uovo di enormi dimensioni, simile a una damigiana da 50 kg, è stato rinvenuto in una miniera di rame cilena. Trasportato in un laboratorio di Albuquerque, New Mexico, è stato posto in un’incubatrice a ioni proteici a una temperatura di 23 gradi. Dopo sei settimane, è nato Dodo, lungo inizialmente 50 centimetri. Nutrito con erba medica disidratata e fiocchi d’avena, in un mese ha raggiunto i due metri di lunghezza. Ora, a sei mesi di vita, si trova presso la base militare di Fort Cavazos, in Texas, sotto la supervisione del sergente maggiore Manuel De Las Palmas. Si dice che sia lungo ormai quattro metri e che scorrazzare nei prati della base sia la sua attività preferita. Vi aggiorneremo presto con ulteriori notizie su Dodo e il suo insolito guardiano.